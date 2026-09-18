645 mil servicios y trámites a la población de Guanajuato con 156 mil visitas a hogares y 150 Ferias de Paz

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Funcionarios informaron de los avances de la estrategia. Foto: Especial

Con la estrategia de Atención a las Causas en Guanajuato, el Gobierno de México impulsó acciones en Celaya, Irapuato, León y Salamanca, donde se visitaron más de 156 mil hogares de colonias prioritarias y se realizaron más de 150 Ferias de Paz, lo cual permitió brindar 645 mil servicios y trámites a la población.

Rosa Icela Rodríguez informa sobre trabajos

Durante la Conferencia del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, también informó sobre los trabajos de la Mesa de Paz Estatal, encabezada por la gobernadora Libia Dennise García, así como de 10 Mesas Regionales, que sesionan de manera presencial todos los días.

Con el trabajo coordinado de los tres niveles de Gobierno, precisó la secretaria, se llevaron a cabo 522 Jornadas por la Paz en los municipios donde se fomentaron actividades deportivas, culturales y artísticas.

La funcionaria federal precisó que, mediante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, se ejecutaron 21 obras dentro del “Programa Territorial para el Bienestar” con una inversión de más de 75 millones de pesos.

Además, como parte de la estrategia Jóvenes Transformando México, se construyen en el estado 14 nuevos bachilleratos Margarita Maza y un nuevo Bachillerato Tecnológico; se amplían dos CBTIS y un CETIS. También se edifican cuatro Centros Comunitarios “México Imparable”, en Celaya, Irapuato, León y Salamanca, que contarán con canchas de futbol 7, gimnasio de box, canchas de basquetbol y voleibol, áreas de ajedrez y servicios de salud mental para las y los jóvenes.

En tanto, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), en coordinación con la Comisión de Deporte local, impulsa el boxeo y baloncesto.

“Invitamos a las y a los guanajuatenses a participar el domingo 27 de septiembre en la Clase Nacional de Baloncesto, “¡Ponte, Pila! ‘Bota y Encesta’”. Y a las niñas y niños, adolescentes y jóvenes les recordamos que pueden inscribirse de manera gratuita al programa Boxeando por la Paz”, subrayó.

La secretaria de Gobernación apuntó que hasta ahora se tienen 103 gimnasios, y más de 3 mil 600 alumnos aprenden este deporte.

Asimismo, en los cuatro Territorios de Paz, dijo, se realizó “Jóvenes Unen al Barrio” y se ha beneficiado a más de 4 mil personas con Jóvenes Construyendo el Futuro.

Reconoció la participación ciudadana en las Jornadas Nacionales impulsadas por el Gobierno federal y el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), con más de 5 mil actividades y un total de 261 mil participantes en tequios, torneos de futbol, murales, mosaicos y círculos de lectura.

Refirió que, en la entidad, con la colaboración de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Iglesia católica se promovió “Sí al Desarme, Sí a la Paz”. Del 1 de octubre de 2024 a la fecha, la población intercambió, de manera anónima y voluntaria, 639 armas de fuego por dinero en efectivo, en 12 municipios.

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