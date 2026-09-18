Guanajuato reduce 75% los homicidios dolosos, destaca Sheinbaum

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Guanajuato reduce 75% los homicidios dolosos. Foto: Gobierno de México

Los homicidios dolosos en Guanajuato registraron una reducción de 75% entre febrero de 2025 y agosto de 2026, al pasar de un promedio de 12.7 a 3.2 casos diarios, informó la presidenta Claudia Sheinbaum durante su visita a Irapuato.

La mandataria atribuyó la disminución al trabajo conjunto entre el Gobierno federal y la administración estatal encabezada por Libia Dennise García.

“Quiero destacar la coordinación que hemos tenido con la gobernadora en todos los temas. Ustedes saben que venimos de dos partidos políticos distintos, pero eso no impide que hayamos tenido coordinación en absolutamente todo. No solamente en seguridad, sino en educación, en infraestructura, en el proyecto de Agua para Guanajuato, en todo hemos tenido excelente coordinación y yo agradezco mucho a Libia por este trabajo conjunto que hemos realizado”.

Homicidios dolosos bajan en Guanajuato

Durante la conferencia matutina realizada en la XII Región Militar de Irapuato, Sheinbaum destacó que la reducción en homicidios dolosos es resultado de distintas acciones de seguridad y prevención.

Entre ellas mencionó el trabajo para atender las causas de violencia, las detenciones realizadas por las fiscalías, el fortalecimiento de las labores de inteligencia e investigación y la presencia de la Guardia Nacional.

La presidenta también señaló que la percepción de inseguridad en el estado disminuyó entre 10 y 15 puntos, de acuerdo con los datos presentados durante la conferencia.

Guanajuato registra mínimo histórico en homicidios

Marcela Figueroa Franco, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, informó que el promedio diario de víctimas de homicidio doloso en Guanajuato pasó de 8.6 en 2024 a 4.0 en 2026.

De acuerdo con la funcionaria, se trata del nivel más bajo registrado en el estado desde 2018.

Además, el promedio diario de delitos de alto impacto disminuyó 43%, al pasar de 41.8 en septiembre de 2024 a 23.8 en agosto de 2026.

Detenciones y decomisos en Guanajuato

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de agosto de 2026 fueron detenidas 10 mil 699 personas por delitos de alto impacto.

Entre los resultados reportados se encuentran:

172 objetivos prioritarios detenidos.

Más de 6 toneladas de droga aseguradas .

. Más de mil pastillas de fentanilo decomisadas.

decomisadas. Alrededor de 2 mil armas de fuego aseguradas.

Por su parte, Rosa Icela Rodríguez informó que como parte de las acciones para atender las causas de la violencia se realizaron 522 Jornadas por la Paz y se visitaron más de 156 mil hogares.

La gobernadora Libia Dennise García señaló que la reducción de los homicidios dolosos refleja los resultados del trabajo coordinado entre autoridades estatales y federales.

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