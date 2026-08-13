Más de 2 mil aspirantes a la UNAM presentan examen de control presencial en León

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La sede en León recibió a más de 2 mil aspirantes. Foto: Christian Rendón

Más de 2 mil aspirantes a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) comenzaron a llegar a León, Guanajuato, para participar en el examen de control presencial convocado por la institución como parte de las medidas de verificación del proceso de admisión a licenciatura.

Desde el mediodía de este miércoles, jóvenes provenientes de distintas entidades del país arribaron al Hotel Real de Minas, sede habilitada para la aplicación de la evaluación.

Algunos llegaron acompañados por familiares, mientras que otros viajaron en grupos desde ciudades como Morelia, Querétaro, Guadalajara, San Luis Potosí y Aguascalientes.

Aspirantes cuestionan la medida

Entre los asistentes se encuentra Abril González, aspirante a la Facultad de Artes y Diseño, quien viajó desde Morelia para presentar la evaluación.

“Me pareció algo mal, ahorita tuve que estudiar y nada más tuve cuatro días y no me gustó haber estudiado tan poquito porque antes tuve dos meses”, comentó.

Aunque varios jóvenes expresaron inconformidad por el traslado y los gastos adicionales que implicó acudir a León, decidieron participar en la evaluación con la expectativa de validar su desempeño en el proceso de admisión.

Aplicación se realiza en distintos horarios

La UNAM programó el examen de control para este miércoles y jueves, dirigido a aspirantes de 12 licenciaturas impartidas en planteles ubicados en diversos estados del país.

La primera aplicación comenzó este miércoles a las 17:00 horas y concluyó a las 20:00 horas.

Para el jueves están previstos nuevos grupos de aspirantes en tres horarios distintos.

La aplicación de esta evaluación forma parte de las acciones implementadas por la UNAM para verificar los resultados obtenidos durante el proceso de ingreso a licenciatura correspondiente al ciclo escolar 2026-2027.

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