Harfuch anuncia refuerzo de seguridad para Mazatlán, Sinaloa, con mil 800 elementos
La seguridad en Mazatlán, Sinaloa, será reforzada de manera inmediata con mil 800 elementos adicionales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina (Semar), informó este martes el titular de la SSPC, Omar García Harfuch.
El funcionario señaló que el despliegue se realiza por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y contempla la incorporación de 800 elementos de la SSPC y mil integrantes de la Marina.
¿Qué harán los elementos en Mazatlán, Sinaloa?
De acuerdo con García Harfuch, el refuerzo busca aumentar la presencia territorial, los patrullajes, la vigilancia, la prevención y la disuasión en distintas zonas de Sinaloa.
Las acciones tendrán especial atención en Mazatlán y Culiacán, así como en los principales tramos carreteros del estado.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) también mantiene un despliegue en Sinaloa y posteriormente dará a conocer el número de elementos que serán destinados específicamente a Mazatlán.
Harfuch anuncia coordinación entre fuerzas de seguridad para definir acciones operativas en Sinaloa
El secretario de Seguridad informó que previamente sostuvo una reunión en la Ciudad de México con el secretario de la Defensa Nacional, General Ricardo Trevilla Trejo, y el secretario de Marina, Almirante Raymundo Pedro Morales, para definir las acciones operativas y el despliegue conjunto.
Como parte de la estrategia, los mandos militares, navales y de la SSPC enviados a Mazatlán sostendrán una reunión de evaluación para revisar los avances y fortalecer la coordinación entre las instituciones.
García Harfuch afirmó que la SSPC, Defensa y Semar mantienen una estrategia conjunta para fortalecer la seguridad en Mazatlán y proteger a la población.
El nuevo despliegue contempla tanto la zona urbana como puntos estratégicos de movilidad en Sinaloa, mientras las autoridades evalúan las acciones implementadas y determinan los siguientes pasos operativos.
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