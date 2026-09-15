Harfuch anuncia refuerzo de seguridad para Mazatlán, Sinaloa, con mil 800 elementos

GENERANDO AUDIO...

Mazatlán recibirá un refuerzo de mil 800 elementos de seguridad. Foto:Cuartoscuro

La seguridad en Mazatlán, Sinaloa, será reforzada de manera inmediata con mil 800 elementos adicionales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina (Semar), informó este martes el titular de la SSPC, Omar García Harfuch.

El funcionario señaló que el despliegue se realiza por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y contempla la incorporación de 800 elementos de la SSPC y mil integrantes de la Marina.

¿Qué harán los elementos en Mazatlán, Sinaloa?

De acuerdo con García Harfuch, el refuerzo busca aumentar la presencia territorial, los patrullajes, la vigilancia, la prevención y la disuasión en distintas zonas de Sinaloa.

Las acciones tendrán especial atención en Mazatlán y Culiacán, así como en los principales tramos carreteros del estado.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) también mantiene un despliegue en Sinaloa y posteriormente dará a conocer el número de elementos que serán destinados específicamente a Mazatlán.

La Secretaría de la Defensa Nacional @Defensamx1, la Secretaría de Marina @SEMAR_mx y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana @SSPCMexico reforzarán de manera inmediata la seguridad en Mazatlán, por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein.



Se incorporarán 800… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 15, 2026

Harfuch anuncia coordinación entre fuerzas de seguridad para definir acciones operativas en Sinaloa

El secretario de Seguridad informó que previamente sostuvo una reunión en la Ciudad de México con el secretario de la Defensa Nacional, General Ricardo Trevilla Trejo, y el secretario de Marina, Almirante Raymundo Pedro Morales, para definir las acciones operativas y el despliegue conjunto.

Como parte de la estrategia, los mandos militares, navales y de la SSPC enviados a Mazatlán sostendrán una reunión de evaluación para revisar los avances y fortalecer la coordinación entre las instituciones.

García Harfuch afirmó que la SSPC, Defensa y Semar mantienen una estrategia conjunta para fortalecer la seguridad en Mazatlán y proteger a la población.

El nuevo despliegue contempla tanto la zona urbana como puntos estratégicos de movilidad en Sinaloa, mientras las autoridades evalúan las acciones implementadas y determinan los siguientes pasos operativos.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.