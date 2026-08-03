Hallan muerto a un ciudadano de Estados Unidos en Boca de la Cañada, en San Miguel de Allende

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Hallan muerto a ciudadano de Estados Unidos. Foto: SSC San Miguel de Allende.

Autoridades de San Miguel de Allende, en el estado de Guanajuato, dieron a conocer que tras tres días de búsqueda, encontraron muerto al ciudadano de Estados Unidos que había sido reportado como desaparecido el pasado viernes 31 de julio de 2026.

Encuentran muerto a ciudadano de Estados Unidos en San Miguel de Allende

Fue la Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Miguel de Allende la que dio a conocer que tras un operativo de búsqueda que comenzó el pasado viernes, encontraron muerto al ciudadano de Estados Unidos que se había reportado como extraviado.

De acuerdo con las autoridades del municipio del estado de Guanajuato, el hallazgo se dio este domingo 2 de agosto en la zona de Boca de la Cañada.

“La Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Miguel de Allende informa que, como resultado del operativo de búsqueda implementado desde el pasado viernes en la zona de Boca de la Cañada, fue localizado sin vida el ciudadano extranjero que había sido reportado como extraviado“, informaron.

Autoridades y un helicóptero lo buscaron durante tres días

Según la Secretaría de Seguridad de San Miguel de Allende, la búsqueda del ciudadano estadounidense comenzó el pasado viernes 31 de julio con la activación de la Célula de Búsqueda Municipal, integrada por elementos de la Policía Municipal, Protección Civil, Cruz Roja, Bomberos y Paramédicos, quienes realizaron los primeros recorridos en la zona donde se le vio por última vez.

Luego, para el sábado y domingo, a la búsqueda se sumaron Fuerzas de Seguridad Pública de Guanajuato, Protección Civil del estado, así como un helicóptero de la Secretaría de Seguridad y Paz, ampliando las tareas de rastreo en zonas de carriles, cañadas y cuerpos de agua.

Fue encontrado dentro de un cuerpo de agua

Las autoridades explican que el cuerpo del ciudadano de Estados Unidos, de unos 60 años de edad, fue localizado al interior de un cuerpo de agua ubicado dentro del perímetro donde realizaban el operativo.

Después de esto, dieron aviso a la Fiscalía General de Guanajuato para el procesamiento del lugar y comenzar las diligencias correspondientes.

¿Qué ocurrió con el ciudadano de Estados Unidos?

Según las autoridades de San Miguel de Allende, una de las líneas de investigación preliminares, tomando en cuenta las condiciones del lugar donde fue encontrado, considera que la persona pudo haber sufrido una caída o resbalón al cuerpo de agua.

Sin embargo, agregaron que será la Fiscalía General de Guanajuato la encargada de determinar, mediante las investigaciones y los peritajes correspondientes, las causas del fallecimiento.

“Asimismo, hace un llamado a la ciudadanía y a quienes visitan el municipio a extremar precauciones al realizar actividades en zonas serranas o de difícil acceso, especialmente durante la temporada de lluvias, ya que la abundante vegetación, el terreno accidentado y el incremento en el nivel de los cuerpos de agua pueden dificultar la orientación y aumentar el riesgo de accidentes”, finalizaron.

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