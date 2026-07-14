Policía de León fallece tras lanzarse del Distribuidor Vial Juan Pablo II; impacta video del momento

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Un policía municipal de León murió tras saltar de un puente. Foto: SSPL

Un elemento en activo de la Policía Municipal de León, Guanajuato, murió la mañana de este martes 14 de julio tras saltar desde la parte alta del Distribuidor Vial Juan Pablo II, ubicado en el cruce de los bulevares Aeropuerto y José María Morelos.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió poco después de las 11:00 horas, cuando el oficial, quien se encontraba en turno, se arrojó desde la estructura. Servicios de emergencia y corporaciones de seguridad acudieron al lugar; sin embargo, de acuerdo con reportes locales, el policía falleció en el sitio debido a las lesiones que sufrió.

Advertencia; el siguiente material contiene imágenes sensibles; se recomienda discreción:

El momento en que un elemento en activo de la policía municipal de León, Guanajuato, se arrojó desde el puente Juan Pablo II!

https://t.co/Vsyb8Y9oN6 — José Luis Morales (@JLMNoticias) July 14, 2026

La zona fue acordonada mientras personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato realizaba las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Autoridades implementaron cierre parcial en la zona

Tras el incidente, la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León (SSPL) informó sobre un cierre vehicular en la parte baja del distribuidor vial.

La dependencia emitió una alerta para los automovilistas debido al cierre sobre bulevar Morelos, en el tramo que va de bulevar La Luz a bulevar Las Torres, con dirección de norte a sur, mientras se desarrollaban las labores periciales.

El sitio permaneció resguardado por unidades de distintas corporaciones de seguridad durante varias horas.

El oficial había compartido un mensaje sobre salud mental

Antes del fallecimiento, trascendió que el elemento policial difundió un video en el que abordaba temas relacionados con la salud mental y la importancia de atender el bienestar emocional. En la grabación se le ve decir:

“Les quiero dar un consejo, por favor, siempre tomen como primordial su salud mental y no dejen que nadie se las juegue con ustedes, que sus emociones no dependan de ellos, quieranse, cuidense mucho, estén con su familia, valórense. Yo les quiero pedir algo, a las personas que me llegaron a tener cierta estima, no se pongan tristes por esto que hice. Ya llevaba yo mucho tiempo con una depresión silenciosa y me terminó consumiendo y opté por tomar las peores decisiones, pero ya estoy tranquilo, ya estoy descansando”.

El elemento grabó este video antes pic.twitter.com/YmQcuJNMk5 — 𝕃𝕦𝕔𝕪 (@luz_adriana_gto) July 14, 2026

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente sobre el contenido del mensaje ni han dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias que rodearon el caso.

En redes sociales comenzaron a circular videos grabados por personas que se encontraban en el lugar como en la cuenta de X identificada como Panda del amor. En las imágenes se observa al oficial en la parte alta del puente antes de la caída.

Fiscalía mantiene las investigaciones

La Fiscalía estatal inició las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento del elemento de la Policía Municipal de León.

Hasta el momento, la corporación de seguridad únicamente ha informado sobre las afectaciones viales derivadas del operativo y no ha emitido un posicionamiento adicional sobre el caso.

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