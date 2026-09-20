Ayotzinapa bloquea Autopista del Sol y se lleva cuatro vehículos

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Foto: Uno TV

Estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa bloquearon parcialmente durante aproximadamente dos horas la Autopista del Sol, a la altura del Parador del Marqués, al sur de Chilpancingo, Guerrero.

La movilización ocurrió como parte de las protestas por el 12 aniversario de la desaparición de sus 43 compañeros y durante la manifestación los normalistas se apoderaron de cuatro vehículos.

Normalistas bloquean parcialmente la Autopista del Sol

Pasadas las 13:00 horas de este domingo, los estudiantes arribaron al punto a bordo de al menos 14 autobuses, acompañados por integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM).

Los normalistas atravesaron algunos de los autobuses sobre la vialidad y dejaron únicamente un carril habilitado en ambos sentidos.

Mientras permanecieron en el lugar, realizaron un mitin político en el que exigieron verdad y justicia por sus compañeros desaparecidos durante los ataques del 26 de septiembre de 2014, en Iguala.

Durante la protesta, los estudiantes denunciaron nuevamente la falta de resultados en las investigaciones y lanzaron consignas para exigir el esclarecimiento de los hechos y la presentación con vida de los 43 normalistas.

Estudiantes se llevan cuatro vehículos

Después de permanecer alrededor de dos horas en el Parador del Marqués, los estudiantes se retiraron del lugar con cuatro vehículos de color blanco, aparentemente oficiales.

Los vehículos fueron trasladados hacia la Normal Rural de Ayotzinapa, ubicada en Tixtla.

La movilización se realizó a seis días de que se cumplan 12 años de la desaparición de los normalistas y en el marco de las actividades anunciadas por los padres y madres de los 43, cuya jornada de movilizaciones iniciará este lunes 21 de septiembre.

Ayotzinapa mantiene movilizaciones por el aniversario

Las acciones forman parte de una serie de movilizaciones realizadas por los normalistas durante los últimos días.

El sábado tomaron la caseta de Palo Blanco, mientras que anteriormente realizaron una protesta frente al Congreso del Estado, como parte de las actividades previas al aniversario de los hechos ocurridos en Iguala.

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