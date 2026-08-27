“Confianza nunca ha habido, ni nunca va a haber”: padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa previo a reunión con Sheinbaum

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Familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Foto: Cuartoscuro.

Familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa llegaron este jueves a Palacio Nacional para sostener una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que esperan conocer información oficial sobre las investigaciones del caso.

Familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Foto: Cuartoscuro. Familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Foto: Cuartoscuro. Familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Foto: Cuartoscuro.

Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa esperan información oficial

La reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum ocurre como parte del seguimiento que los familiares mantienen sobre las investigaciones relacionadas con la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa.

De acuerdo con las declaraciones de Don Emiliano Navarrete, padre de uno de los jóvenes desaparecidos, uno de los principales puntos de interés para los familiares es conocer información oficial sobre el estado que guardan las investigaciones.

Manifestó que, pese a la falta de confianza que han tenido en las autoridades, las familias mantienen la expectativa de obtener información que permita conocer la verdad y avanzar hacia la justicia.

“Confianza nunca ha habido ni nunca va a haber. Vamos a apostarle a los elementos legales que podamos tener de nuestro lado para seguir exigiendo verdad y justicia” Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete González, uno de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

Los familiares acudieron a Palacio Nacional para el encuentro con la presidenta, en el que buscan conocer directamente información oficial relacionada con el caso.

Sheinbaum informará sobre nuevas líneas de investigación de Ayotzinapa

En la conferencia mañanera de este jueves, la mandataria federal adelantó que los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa recibirían información sobre nuevas líneas de investigación que han derivado en detenciones relevantes.

La presidenta mencionó el caso del exgobernador de Guerrero y explicó que el fiscal encargado de la investigación y otros funcionarios informarían a las familias sobre las indagatorias.

“El caso del exgobernador de Guerrero, el día de hoy se le informará a los padres y madres de familia cómo fue que se hizo la investigación para llegar a esta detención, por parte del fiscal que lleva el caso y otras líneas de investigación que hay” Presidenta Claudia Sheinbaum.

Es importante señalar que la reunión ocurre a un mes de que se cumplan 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

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