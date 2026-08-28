Sheinbaum informa avances en caso Ayotzinapa; alistan nuevo reporte

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Sheinbaum informó avances del caso Ayotzinapa. Foto: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con madres y padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos para informarles sobre los avances más recientes de la investigación y las acciones para esclarecer qué ocurrió con los jóvenes.

Caso Ayotzinapa tiene cuatro líneas de investigación

Durante la reunión se presentaron cuatro líneas prioritarias que concentran las diligencias actuales del caso.

Entre ellas están nuevas detenciones, el análisis de comunicaciones telefónicas y la revisión de hechos y personas relacionadas con lo ocurrido en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014.

De acuerdo con la información presentada a las familias, estas acciones han permitido sumar nuevos elementos a las investigaciones sobre la desaparición de los estudiantes.

Las madres y padres también plantearon sus dudas y comentarios sobre los avances expuestos, así como sobre las actividades que se realizarán rumbo al 12.º aniversario de la desaparición.

Buscan extraditar a implicados en caso Ayotzinapa

Además de las nuevas diligencias, las autoridades informaron que continuarán las tareas de búsqueda y el análisis de la información disponible. También se mantienen las gestiones con gobiernos de otros países para concretar extradiciones pendientes relacionadas con el caso. Entre ellas está la de Ulises Bernabé, quien era juez de Barandilla en Iguala en 2014.

El Gobierno de México también señaló que se revisarán todas las líneas de investigación para avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido con los estudiantes.

¿Cuándo presentarán nuevos avances de Ayotzinapa?

Antes de la movilización prevista para el 26 de septiembre, las autoridades presentarán a las familias un nuevo informe con los avances y resultados más recientes de las investigaciones.

El caso Ayotzinapa ocurrió hace casi 12 años y sigue sin esclarecerse por completo. Las familias mantienen la exigencia de conocer qué pasó con los 43 estudiantes y dónde se encuentran.

En el encuentro participaron funcionarios de Gobernación, la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), ONU-DH y organizaciones como Tlachinollan, Centro Prodh, Fundar y Serapaz.

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