Cofepris suspende hospital en Acapulco por irregularidades en manejo de medicamentos

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Cofepris asegura hospital y medicamentos por irregularidades. Foto: Cuartoscuro

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Secretaría de Marina (Semar) ordenaron la suspensión total de un hospital en Acapulco, Guerrero, después de detectar irregularidades relacionadas con el manejo, control y documentación de medicamentos durante una visita de verificación.

La intervención se realizó a partir de un alertamiento sobre un posible desvío de medicamentos controlados hacia Estados Unidos.

¿Qué irregularidades encontró Cofepris en el hospital?

Durante la visita, las autoridades identificaron diferentes productos y condiciones de manejo que consideraron irregulares.

Entre los principales hallazgos reportados se encuentran:

Medicamentos sin registro sanitario en México , incluidos productos de procedencia extranjera

, incluidos productos de procedencia extranjera Medicamentos caducos

Productos presuntamente contaminados , de acuerdo con la clasificación utilizada durante la diligencia

, de acuerdo con la clasificación utilizada durante la diligencia Medicamentos de uso exclusivo del sector salud

Medicamentos a granel

Deficiencias en los controles para acreditar la procedencia, custodia y trazabilidad de los productos

de los productos Falta de documentación legal para acreditar la tenencia legítima de distintos medicamentos

La revisión incluyó productos controlados y no controlados, además de equipo y diversos aditamentos hospitalarios.

Derivado de una visita de verificación interinstitucional, la @SEMAR_mx y COFEPRIS suspendieron un hospital en Acapulco, Guerrero, asegurando diversos insumos y el inmueble por irregularidades sanitarias en el manejo de medicamentos. 🛑🩺

​Proteger la salud pública es nuestra… pic.twitter.com/K4TzD1BfAG — COFEPRIS (@COFEPRIS) September 7, 2026

¿Por qué suspendieron el hospital de Acapulco?

La suspensión total fue aplicada como una medida sanitaria ante las condiciones encontradas durante la verificación.

De acuerdo con Cofepris y Semar, la medida impide que dentro del establecimiento sean utilizados medicamentos caducos, sin registro sanitario o cuya procedencia y tenencia legítima no pudieron acreditarse durante la inspección.

El aseguramiento también comprendió el inmueble, equipo y aditamentos hospitalarios.

Aseguramiento tendría impacto de 100 millones de pesos

La intervención representa una afectación económica aproximada de 100 millones de pesos, según la información oficial.

Esta cifra corresponde al impacto global de los bienes involucrados en el aseguramiento y no existe un desglose público sobre cuánto corresponde específicamente a medicamentos, equipo, aditamentos o al inmueble.

La actuación forma parte de las acciones de vigilancia sanitaria y control de medicamentos sujetos a fiscalización realizadas por las autoridades.

¿Qué originó la revisión de Cofepris y Marina?

La visita de verificación tuvo como punto de partida información relacionada con un posible desvío de medicamentos controlados hacia Estados Unidos.

Cofepris y Semar señalaron que la diligencia se realizó conforme a las disposiciones nacionales y a los compromisos internacionales de México en materia de estupefacientes y sustancias sujetas a control.

La revisión permitió detectar las irregularidades relacionadas con la trazabilidad documental, custodia, procedencia y control de medicamentos dentro del establecimiento.

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