Caen 2 presuntos integrantes de “Los Ardillos” con armas y explosivos en Guerrero

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Detienen a dos presuntos integrantes de “Los Ardillos” en Guerrero. Foto: AFP

La Fiscalía General del Estado de Guerrero informó sobre la detención de dos presuntos integrantes de “Los Ardillos” durante un operativo coordinado con instituciones de seguridad en las en las localidades de Pablo Galeana, Xaltianguis y Tlayolapa.

En las acciones también fueron aseguradas armas largas, cartuchos, explosivos, vehículos y probable droga.

¿Qué aseguraron durante el operativo contra “Los Ardillos”?

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, durante las acciones fueron asegurados:

4 armas largas

31 cargadores

848 cartuchos de diversos calibres

de diversos calibres 50 dosis de hierba verde seca con características similares a la marihuana

de hierba verde seca con características similares a la marihuana 45 dosis de una sustancia granulada con características similares al cristal

de una sustancia granulada con características similares al cristal 7 camionetas , una de ellas blindada

, una de ellas blindada Un vehículo

Una motocicleta

Una cuatrimoto

22 artefactos explosivos improvisados

4 chalecos tácticos

2 cascos

2 drones

Objetos conocidos como ponchallantas

Uniformes camuflados

Los aseguramientos forman parte de las acciones de investigación, inteligencia y despliegue territorial que realizan las autoridades de seguridad en distintas zonas de Guerrero.

¿Qué pasará con los dos detenidos?

La Fiscalía de Guerrero señaló que los dos hombres detenidos y los indicios asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

Será esta autoridad la encargada de continuar con las diligencias y determinar la situación jurídica de los detenidos, así como establecer mediante las investigaciones su posible participación dentro de la organización delictiva.

Operativo se realizó en tres localidades de Guerrero

Las acciones se llevaron a cabo en Pablo Galeana, Xaltianguis y Tlayolapa, con la participación coordinada de fuerzas federales y estatales.

La Fiscalía estatal indicó que las investigaciones continuarán para determinar la procedencia de los objetos asegurados y establecer la posible relación de los detenidos con “Los Ardillos”.

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