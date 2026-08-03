Explosión en Mercado Central de Acapulco deja cinco lesionados y una decena de locales afectados

GENERANDO AUDIO...

Explosiones en Mercado Central de Acapulco Foto: Celeste Hernández

Dos fuertes explosiones registradas en las inmediaciones del Mercado Central de Acapulco dejaron al menos 10 locales afectados y cinco personas lesionadas, entre ellas dos menores de edad.

Explosiones en Mercado Central de Acapulco genera movilización

El siniestro ocurrió alrededor de las 23:05 horas de este domingo, sobre la calle 2 de Agosto, donde las detonaciones alertaron a vecinos y comerciantes de la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, el incendio se habría originado tras la explosión de un tanque de gas. Bomberos municipales acudieron al lugar, y con el apoyo de los propios comerciantes, realizaron labores para sofocar las llamas.

El fuego y la onda expansiva provocaron daños en al menos 10 locales construidos con lámina y madera, así como en una vivienda cercana, donde los cristales de las ventanas resultaron afectados.

Fiscalía realiza peritajes para determinar las causas

De manera preliminar, autoridades reportaron cinco personas lesionadas, dos menores y tres adultos, quienes presentaban principalmente crisis nerviosa.

Al lugar también acudieron agentes de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron las diligencias y el peritaje correspondiente para determinar las causas que originaron el siniestro.

Antecedente del Mercado Central de Acapulco

Cabe recordar que, tras el incendio que consumió la nave mayor del Mercado Central en junio de 2023, cientos de comerciantes fueron reubicados sobre la calle 2 de Agosto, donde se instalaron locales provisionales construidos con lámina, madera, cartón y lonas, materiales considerados altamente inflamables.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.



