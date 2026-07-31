Detienen a excomisario acusado de secuestrar a servidores públicos; lo ligan a “Los Ardillos” en Guerrero

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Excomisario de Juan R. Escudero es detenido. Foto: Gobierno de México

El Gobierno de México anunció la detención del excomisario de Tlayolapa, Guerrero, Mario “N”, por el presunto delito de privación de la libertad en agravio de servidores públicos de la Fiscalía General del Estado (FGE). Además, las autoridades lo señalaron por su presunta relación con el grupo delictivo “Los Ardillos”.

Detienen a excomisario de Tlayolapa, en Guerrero

Las autoridades informaron la detención de Mario “N”, excomisario de la comunidad de Tlayolapa, perteneciente al municipio de Juan R. Escudero, por su presunta responsabilidad en el delito de privación de la libertad en agravio de servidores públicos de la Fiscalía General del Estado.

Autoridades lo relacionan con “Los Ardillos“

Según las investigaciones, Mario “N” presuntamente mantenía vínculos con Benito “N”, alias el “Oso”, identificado por las autoridades como presunto jefe regional y de plaza del grupo delictivo “Los Ardillos”, con presencia en las regiones de la Costa Chica y la Montaña Baja de Guerrero.

Las autoridades señalaron que estas líneas de investigación forman parte de las indagatorias en curso y serán integradas a la carpeta correspondiente.

Detienen a Mario “N” por el privar de la libertad a servidores públicos en Guerrero | Capital México https://t.co/ygvi7KqFe7 — Guillermo Espinosa (@Guiesga) July 31, 2026

Lo investigan por presunta participación en bloqueos en la Autopista del Sol

Mario “N” también era señalado por presuntamente participar en la organización de movilizaciones y bloqueos realizados sobre la Autopista del Sol, a la altura del entronque de Tierra Colorada, cabecera municipal de Juan R. Escudero.

Indicaron que estas movilizaciones eran encabezadas por Daniel “N”, líder de comisarios que fue detenido el pasado 17 de marzo por el mismo delito de privación de la libertad en agravio de servidores públicos.

Continúan las investigaciones

La Fiscalía General del Estado informó que el excomisario permanecerá a disposición de la autoridad competente mientras continúan las investigaciones y se desarrollan las diligencias periciales correspondientes.

Las autoridades reiteraron que será la instancia judicial la que determine la situación jurídica del detenido, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia.

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