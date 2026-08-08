Videos de Ayotzinapa sí fueron grabados y habría varias copias: exintegrante del GIEI

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afirma Buitrago

La exintegrante del GIEI, Ángela Buitrago, aseguró que los videos de las cámaras ubicadas en el Palacio de Justicia de Iguala, relacionados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sí fueron grabados y que incluso habría copias en poder de otras personas.

La declaración ocurre luego de la detención de Ángel Aguirre y de los señalamientos sobre una presunta orden para destruir las imágenes captadas durante la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014.

Buitrago explicó en entrevista con Uno TV que la existencia y funcionamiento de las cámaras fueron verificados desde 2015, cuando el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) investigaba el caso.

“Sí, y yo creo que la información que reposa en la investigación permite decir que por lo menos tres personas más tuvieron copia de esos vídeos. Es un tema que nosotros tenemos desde el año 2015 y se hizo un seguimiento especial para ver cuáles eran las direcciones IP de las máquinas que entraron a hacer un monitoreo remoto y, obviamente, esas personas pueden tener grabaciones”.

De acuerdo con la exintegrante del GIEI, las cámaras estaban operando durante la noche de la desaparición de los estudiantes y se realizaron copias de las grabaciones.

Buitrago señaló que las grabaciones podían ser relevantes para reconstruir los movimientos registrados esa noche.

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