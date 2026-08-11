Padres de los 43 de Ayotzinapa exigen que se aplique la ley contra Ángel “N”, exgobernador de Guerrero

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Protestas por los 43 de Ayotzinapa. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa exigieron a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a la Fiscalía General de la República (FGR) que se aplique la ley contra Ángel “N”, exgobernador de Guerrero, a quien responsabilizan de la desaparición de información que podría ayudar a conocer el paradero de sus hijos.

Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa exigen que se aplique justicia contra exgobernador de Guerrero

Los padres, acompañados por estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, llegaron al Antimonumento a los 43, ubicado sobre la avenida Lázaro Cárdenas de Chilpancingo, donde bloquearon los carriles en dirección sur-norte para fijar su postura ante la segunda audiencia del exgobernador.

El vocero de los padres, Melitón Ortega, señaló que esperan que el proceso contra Ángel” N” no se convierta nuevamente en el anuncio de que “cayó un pez gordo más”, sin que existan avances sobre el paradero de los estudiantes.

Recordó que las familias han pasado por los gobiernos de Enrique Peña Nieto (EPN), Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y ahora Claudia Sheinbaum Pardo, sin que se haya cumplido su principal demanda: conocer qué ocurrió con los normalistas la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala.

Los padres advirtieron que, después de casi 12 años de la desaparición de sus hijos, ya no están dispuestos a esperar más investigaciones que se prolonguen durante años sin resultados.

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