Continúa registro en apoyo de Bienestar para 30 a 64 años: qué apellidos se inscriben del 10 al 15 de agosto

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Nuevo apoyo del Bienestar busca Salud Universal. Foto: Cuartosacuro

Conforme avanza la segunda mitad de 2026, quedan menos semanas para realizar el registro al nuevo beneficio del Servicio Universal de Salud, dirigido inicialmente a personas que ya reciben la Pensión para Personas con Discapacidad de 30 a 64 años y a adultos mayores de 65 años y más que forman parte de los programas de Bienestar.

Este registro forma parte de la estrategia del Gobierno federal para ampliar el acceso a consultas médicas de primer nivel, medicamentos, estudios clínicos y atención preventiva para los beneficiarios. Para la semana del 10 al 15 de agosto de 2026, los módulos continuarán recibiendo solicitudes conforme a la letra inicial del primer apellido.

¿Qué apellidos pueden registrarse del 10 al 15 de agosto?

Al tratarse de la segunda semana de agosto, el calendario establece qué personas pueden acudir de acuerdo con la inicial de su primer apellido.

Lunes 10 de agosto: letra M

letra Martes 11 de agosto: letras N, Ñ, O, P y Q

letras Miércoles 12 de agosto: letra R

letra Jueves 13 de agosto: letras S, T y U

letras Viernes 14 de agosto: letras V, W, X, Y y Z

letras Sábado 15 de agosto: personas rezagadas, es decir, quienes no pudieron acudir el día que les correspondía

El calendario se repite durante el mes, por lo que quienes no puedan acudir en esta semana podrán consultar las siguientes fechas de registro.

¿Quiénes pueden recibir este beneficio de Bienestar?

El Servicio Universal de Salud contempla inicialmente a sectores prioritarios que ya forman parte de los programas de Bienestar.

Entre ellos se encuentran las personas con discapacidad de 0 a 64 años que reciben la pensión correspondiente, así como adultos mayores de 65 años y más que son beneficiarios de la Pensión para el Bienestar.

El objetivo es facilitar el acceso a servicios médicos para estos grupos mediante un esquema que busca acercar la atención a las personas beneficiarias.

¿Qué servicios contempla el Servicio Universal de Salud?

El nuevo esquema busca ampliar el acceso a distintos servicios de atención médica, entre ellos:

Consultas médicas de primer nivel

Medicamentos

Estudios clínicos

Atención preventiva

La estrategia también contempla aprovechar la infraestructura y los servicios de las instituciones públicas de salud para facilitar la atención de los beneficiarios.

¿Qué se necesita para realizar el registro?

Para realizar el trámite, los beneficiarios deben acudir al módulo que les corresponda de acuerdo con el calendario y presentar la documentación solicitada por las autoridades.

Entre los documentos considerados para el registro se encuentran:

Identificación oficial vigente

CURP

Comprobante de domicilio

Documentación que acredite su incorporación al programa de Bienestar correspondiente, cuando sea requerida

Es importante revisar la información proporcionada por las autoridades antes de acudir, ya que los documentos solicitados pueden depender de la situación de cada persona.

¿Dónde están los módulos de registro?

Los módulos se instalaron en las entidades que cuentan con convenio con IMSS-Bienestar y se concentran en distintas ciudades del país.

Entre las sedes se encuentran Mexicali, La Paz, Campeche, Colima, Tuxtla Gutiérrez, Ciudad de México, Chilpancingo, Pachuca, Toluca, Morelia, Cuernavaca, Tepic, Oaxaca, Puebla, Chetumal, San Luis Potosí, Culiacán, Hermosillo, Villahermosa, Ciudad Victoria, Tlaxcala, Xalapa, Mérida y Zacatecas.

Para quienes tienen las letras M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y y Z en su primer apellido, esta semana representa una nueva oportunidad para realizar el trámite correspondiente.

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