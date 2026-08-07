Caso Ayotzinapa: quiénes han sido detenidos y quiénes siguen prófugos

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El último detenido fue Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero. Foto: Cuartoscuro.

A 12 años de la desaparición de los 43 normalistas, la investigación por el Caso Ayotzinapa sigue abierta y ha derivado en decenas de detenidos, órdenes de aprehensión y procesos penales contra presuntos integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, policías, militares y exfuncionarios.

La noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron en Iguala, Guerrero, luego de ser interceptados por policías municipales cuando se dirigían a la Ciudad de México para participar en la marcha conmemorativa del 2 de octubre.

En los hechos participaron autoridades municipales, integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos y otros servidores públicos, de acuerdo con padres, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ).

La última detención ocurrió el pasado 6 de agosto, cuando las autoridades aprehendieron al exgobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivera. Lo investigan por presuntamente ordenar la entrega y eliminación de grabaciones donde aparecían los 43 normalistas.

Principales detenidos por el Caso Ayotzinapa

Jesús Murillo Karam

Cargo: Exprocurador General de la República.

Detención: 19 de agosto de 2022

Acusaciones: Desaparición forzada, tortura y delitos contra la administración de justicia por su presunta participación en la construcción de la llamada “verdad histórica”

José Ángel Casarrubias Salgado (el “Mochomo”)

Cargo: Presunto líder del grupo criminal Guerreros Unidos

Detención: 24 de junio de 2020

Acusaciones: Delincuencia organizada y desaparición de los normalistas, entre otros delitos

Sidronio Casarrubias Salgado

Cargo: Presunto líder de Guerreros Unidos

Detención: 16 de octubre de 2014

Acusaciones: Delincuencia organizada y secuestro, además de investigaciones relacionadas con la desaparición de los estudiantes

Gildardo López Astudillo (el “Gil”)

Cargo: Presunto integrante de Guerreros Unidos

Detención: 16 de septiembre de 2015

Acusaciones: Delincuencia organizada y secuestro, dentro de la investigación por la desaparición de los 43 normalistas

Militares procesados

Entre 2022 y 2024, la FGR obtuvo órdenes de aprehensión y procesó a diversos integrantes del Ejército Mexicano por delitos como desaparición forzada y delincuencia organizada, relacionados con el caso Ayotzinapa.

Algunos permanecen sujetos a proceso penal y otros enfrentan medidas cautelares, de acuerdo con resoluciones judiciales y comunicados oficiales.

Principal sospechoso prófugo

Tomás Zerón de Lucio

Cargo: Exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC)

Prófugo desde: 2020, cuando la FGR obtuvo una orden de aprehensión y solicitó su extradición

Acusaciones: Tortura, desaparición forzada, coalición de servidores públicos y alteración de pruebas durante la investigación del caso

Situación actual: Permanece en Israel, país al que México ha solicitado formalmente su extradición

¿Por qué no existe una lista definitiva de los detenidos por el Caso Ayotzinapa?

La investigación del caso Ayotzinapa ha evolucionado durante más de una década, pues involucra a policías municipales, estatales y federales, militares, integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos y exfuncionarios.

En distintas etapas, la FGR ha solicitado nuevas órdenes de aprehensión. Mientras unas personas son detenidas, otras quedan libres, toda vez que las órdenes han sido modificadas o canceladas por resoluciones judiciales.

Tan solo en agosto del 2022, la FGR anunció la obtención de 83 órdenes de aprehensión por el informe de la CoVAJ. Sin embargo, un mes después, la propia Fiscalía solicitó la cancelación de 21 órdenes, mismas que quedaron sin efecto; entre las órdenes desestimadas figuraban 16 de militares acusados por delincuencia organizada, como la de Rafael Hernández Nieto, quien era comandante del 41 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, en la noche donde desaparecieron los 43 normalistas.

Asimismo, el juez canceló la orden de detención contra el procurador de Guerrero en esa época, Iñaki Blanco.

Al respecto, el diario El País solicitó a la FGR dar a conocer la razón de dicha cancelación, pero el organismo autónomo no respondió en su momento.

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