Asesinan a cura en Hidalgo; Diócesis de Huejutla exige esclarecer homicidio

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Asesinan a cura en Hidalgo. Foto: Especial

La Diócesis de Huejutla pidió a las autoridades esclarecer el homicidio del párroco Román de la Cruz Hernández, ocurrido el 15 de septiembre en Hidalgo. El sacerdote, de 48 años, fue localizado sin vida sobre una carretera en los límites de Lolotla y Tlanchinol.

Diócesis de Huejutla pide investigar homicidio

A través de un comunicado, el Obispado de Huejutla expresó su consternación por el asesinato del sacerdote y llamó a realizar una investigación exhaustiva para determinar lo ocurrido.

Por su parte, la Conferencia del Episcopado Mexicano también condenó el homicidio del párroco e hicieron “un llamado a las autoridades a esclarecer estos hechos y procurar justicia”.

En la Conferencia del Episcopado Mexicano nos unimos en oración y solidaridad con Mons. José Hiraís Acosta Beltrán, la Diócesis de Huejutla y todo su pueblo, ante el asesinato del P. Román de la Cruz Hernández.



Pedimos a Dios por su eterno descanso y por el consuelo de su… pic.twitter.com/b1fciTerSU — CEM (@IglesiaMexico) September 16, 2026

El cuerpo de Román de la Cruz Hernández fue localizado la mañana del martes sobre la carretera Tolago-Tetlapaya, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Hidalgo.

El sacerdote fue encontrado junto a una camioneta Toyota Tacoma color rojo y presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego.

Román de la Cruz era originario de Mazahuacán, Lolotla, y se desempeñaba como párroco de la comunidad de Santa Cruz, en el municipio de Huejutla.

Obispado pide no especular sobre el asesinato

En su comunicado, el Obispado de Huejutla pidió evitar especulaciones sobre el homicidio mientras las autoridades realizan las investigaciones.

“No podemos especular sobre este acontecimiento”, señaló la Diócesis, al considerar necesario permitir que las autoridades investiguen y posteriormente informen sobre lo ocurrido.

La institución religiosa también hizo un llamado para que el asesinato del párroco y otros crímenes no queden impunes.

Diócesis llama a construir una cultura de paz

El obispo de Huejutla, José H. Acosta Beltrán, llamó a los integrantes de la Diócesis y a la sociedad a trabajar en la construcción de una cultura de paz y reconciliación.

También pidió mantener el respeto a la vida y evitar sentimientos de rencor, venganza y odio.

Por ahora, las autoridades correspondientes continuarán con las investigaciones para esclarecer el homicidio del párroco Román de la Cruz Hernández y determinar las circunstancias del hecho.

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