Apuntan a bebé para llevarse a joven en Tlajomulco; continúa operativo

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Buscan a joven en Tlajomulco, Jalisco. Foto: Omar Hernández.

Un fuerte operativo de seguridad continúa desplegado este jueves en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en el estado de Jalisco en búsqueda de un joven de 20 años de edad, identificado como Ángel, quien fue privado de la libertad afuera de su domicilio, frente a su madre y un bebé en el fraccionamiento Hacienda Santa Fe.

Según el informe, el suceso ocurrió en el cruce de las calles Ibagué y Medellín, cuando tres sujetos armados descendieron de un vehículo e interceptaron al joven, quien se encontraba en compañía de su familia.

Agresores realizaron disparos

Tras el reporte, elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y acordonaron el área. Los oficiales detallaron que, los agresores realizaron al menos una detonación de arma de fuego.

Testigos en el lugar señalan que la víctima intentó aferrarse a su madre para evitar que los agresores se lo llevaran. Sin embargo, los delincuentes apuntaron directamente con un arma al bebé para obligar a la víctima a abordar el automóvil.

Las fuerzas de seguridad desplegaron un dispositivo de búsqueda e intensificaron los patrullajes en el área.

La Fiscalía del Estado de Jalisco informó que abrió una carpeta de investigación para dar con el paradero del joven.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado avances que lleven a dar con su paradero, ni se reportan personas detenidas por estos hechos.

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