Despliegan operativo en Tlajomulco tras decomiso de 40 mil litros de hidrocarburo ilegal

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Decomisan 40 mil litros de hidrocarburo en Jalisco. Foto: FGR

Un fuerte despliegue de seguridad se mantiene este miércoles en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, tras el aseguramiento de aproximadamente 40 mil litros de hidrocarburo ilícito localizado al interior de una finca ubicada en el poblado de San Lucas Evangelista.

Denuncia alerta a autoridades

Las fuerzas federales realizaban recorridos de rutina en la región cuando recibieron una denuncia anónima alertó sobre actividades sospechosas relacionadas con el almacenamiento clandestino de combustible en el inmueble.

Agentes del Ministerio Público Federal obtuvieron una orden de cateo que les permitió inspeccionar el sitio. En el lugar se desplegó un dispositivo de seguridad perimetral a cargo de las fuerzas armadas y la policía estatal.

¿Qué se decomisó en Jalisco?

Al interior del inmueble, las autoridades federales incautaron 40 mil litros de hidrocarburo, tres tractocamiones tipo autotanque, siete vehículos, una motocicleta y diversos contenedores de almacenamiento.

Las fuerzas de seguridad reforzaron los patrullajes en el área en busca de los responsables sin que, hasta el momento, se reporten personas detenidas.

Todo el material incautado y la finca quedaron a disposición del Ministerio Público federal, instancia encargada de integrar la carpeta de investigación.

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