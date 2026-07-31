Aseguran presunto rancho de reclutamiento del narco en Zapopan; hay seis detenidos

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Rancho decomisado en Jalisco. Foto: Uno TV

Un presunto centro de reclutamiento forzado del crimen organizado fue asegurado este viernes en Zapopan, Jalisco, durante un operativo encabezado por elementos del Ejército Mexicano. En la intervención fueron detenidas seis personas y se decomisaron armas, vehículos, equipo táctico y cientos de cartuchos, informaron autoridades.

El inmueble fue localizado en la comunidad de San Francisco de Ixcatán, en la zona metropolitana de Guadalajara, luego de reportes sobre presuntas actividades ilícitas en la zona. Las investigaciones buscan determinar si el predio era utilizado para adiestrar y obligar a personas a integrarse a un grupo criminal.

Hallan armas, vehículos y equipo táctico en el rancho

De acuerdo con los primeros reportes, el predio tiene una extensión aproximada de 30 hectáreas y estaba acondicionado para alojar a varias personas.

Durante la inspección, las autoridades localizaron:

Armas largas , cargadores y mil 740 cartuchos útiles

, cargadores y Chalecos balísticos y equipo de protección

y equipo de protección Dos vehículos y motocicletas

y motocicletas Casas de campaña , camas, colchonetas, colchones, ropa, sillones y cubetas

, camas, colchonetas, colchones, ropa, sillones y cubetas Una cancha de futbol y un sistema de cámaras de videovigilancia

Rancho decomisado en Jalisco. Foto: Uno TV

Además, las fuerzas federales detuvieron a seis presuntos integrantes del grupo delictivo que operaba en el lugar.

Investigan posible vínculo con desapariciones en Jalisco

Las autoridades ministeriales realizan peritajes para establecer si el rancho era utilizado como un campamento de adiestramiento y reclutamiento forzado para una organización criminal.

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente a qué grupo delictivo pertenece el inmueble. Sin embargo, señalaron que el predio se ubica en una zona donde tiene presencia la organización criminal que opera en el estado.

Rancho decomisado en Jalisco. Foto: Uno TV

Los indicios asegurados serán analizados y comparados con carpetas de investigación relacionadas con desaparición de personas y posibles casos de enganche mediante falsas ofertas de trabajo.

Ante este hallazgo, las autoridades reiteraron el llamado a la población para verificar la autenticidad de las ofertas laborales, desconfiar de vacantes con sueldos elevados y requisitos poco claros, así como reportar cualquier situación sospechosa, especialmente en terminales de autobuses.

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