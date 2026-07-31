Blindan Atotonilco el Alto en Jalisco tras captura del “R1”, señalado por asesinato de Carlos Manzo

GENERANDO AUDIO...

Fuerzas federales se mantienen en Jalisco. Foto: Omar Hernández

Atotonilco el Alto, Jalisco, permanece bajo un fuerte despliegue de fuerzas federales y estatales luego de un enfrentamiento armado que derivó en la captura de Ramón Ángel “N”, alias “R1” o “El Moncho”, identificado por autoridades como presunto autor intelectual del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

La movilización de elementos militares y policiacos se registró tras un operativo encabezado por fuerzas federales, que provocó momentos de tensión entre habitantes de la zona debido a las detonaciones de arma de fuego. Durante varias horas, vecinos permanecieron resguardados ante el riesgo de quedar atrapados en medio del intercambio de disparos.

#Jalisco



Tras detención de #Ramón Ángel N, alias “R1”, @Defensamx1 instala retenes y revisan vehículos en Atotonilco el Alto. pic.twitter.com/3C1OnHJKU2 — elsamarthagtz (@elsamarthagtz) July 30, 2026

Inteligencia federal ubicó al presunto líder criminal

De acuerdo con la información oficial, la localización de Ramón Ángel “N” fue resultado de trabajos de inteligencia realizados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Ejército Mexicano y el Centro Nacional de Inteligencia.

Las autoridades lo señalan como líder de “Los Rs”, una célula criminal vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que presuntamente operaba en zonas de Michoacán y Jalisco.

Enfrentamiento dejó un muerto y dos detenidos

Durante el despliegue, fuerzas federales se enfrentaron con personas armadas que presuntamente formaban parte del círculo de seguridad del detenido.

Como resultado, un presunto agresor murió y dos personas fueron detenidas, según los reportes preliminares.

Tras la captura, elementos de seguridad reforzaron la vigilancia en distintos puntos del municipio ante la posibilidad de reacciones de grupos delictivos.

Lo relacionan con extorsiones, homicidios y narcotráfico

Las autoridades atribuyen a esta organización actividades delictivas como extorsión a productores y empresarios, además de homicidios y operaciones de narcotráfico en municipios considerados estratégicos para la delincuencia organizada.

La detención ocurre en medio de los operativos que mantienen las fuerzas federales contra estructuras criminales que operan en la región occidente del país.

Hasta el momento, Atotonilco el Alto permanece bajo vigilancia de corporaciones federales y estatales.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.