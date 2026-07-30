Rescatan cuerpos de cuatro jóvenes que fueron arrastrados por la corriente de los ríos Ameca y Mascota

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Hallan cuerpos de cuatro jóvenes en los ríos Mascota y Ameca Foto: Omar Hernández

Tras horas de búsqueda, autoridades de Jalisco confirmaron este jueves la localización de cuatro jóvenes que perdieron la vida luego de ser arrastrados por la corriente de los ríos Mascota y Ameca, en los límites de Jalisco y Nayarit.

Localizan sin vida a cuatro jóvenes tras operativo de búsqueda

Habitantes de la región reportaron a las autoridades la presencia de personas atrapadas y arrastradas por la corriente que conecta ambos ríos, en Puerto Vallarta.

Tras el reporte, brigadas de emergencia de ambas entidades desplegaron labores de rastreo en distintos puntos geográficos.

¿Cómo ocurrió el accidente en los ríos Mascota y Ameca?

De acuerdo con los reportes oficiales, las víctimas ingresaron a los cuerpos de agua a bordo de un vehículo tipo RZR cuando la fuerza del agua los sorprendió y volcó la unidad, arrastrándolos a lo largo de varios kilómetros.

Luego de horas de búsqueda, se logró la localización de los cuerpos de dos mujeres y dos hombres, quienes, según las autoridades, viajaban en el mismo vehículo al momento del percance.

Fiscalía investiga las causas del accidente

Personal de la Fiscalía y corporaciones de Protección Civil mantienen los trabajos para esclarecer los detalles del accidente y determinar las circunstancias en las que el vehículo ingreso al cauce del río.

Autoridades llaman a evitar cruzar ríos durante la temporada de lluvias

Las autoridades jaliscienses hicieron un llamado a la población y turistas a evitar cruzar o ingresar a ríos, arroyos y vados a bordo de vehículos todo terreno durante la temporada de lluvias o cuando la corriente presente niveles de riesgo.

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