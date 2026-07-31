¿Quién es Francisco Álvarez, hijo del “R1” y señalado como expareja de Valeria Márquez, influencer asesinada en Jalisco?

GENERANDO AUDIO...

Francisco “N”, fue mencionado en feminicidio de influencer. Foto: Cuartoscuro

El nombre de Francisco “N” cobró relevancia dentro de la investigación por el feminicidio de la influencer Valeria Márquez, luego de que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informara que las autoridades investigan una posible relación entre el crimen y Ramón Ángel “N”, alias el “R1”, presunto líder de una célula delictiva vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Durante la conferencia matutina de este viernes 31 de julio de 2026, el funcionario federal señaló que las indagatorias apuntan a que el asesinato de la creadora de contenido, ocurrido el 13 de mayo de 2025 en Zapopan, Jalisco, habría sido presuntamente ordenado por el “R1” tras una solicitud de su hijo, identificado como Francisco “N”, quien habría sido expareja de la víctima.

García Harfuch explicó que Ramón Ángel “N” fue detenido durante un operativo realizado en Atotonilco el Alto, Jalisco, y que además de ser investigado por otros hechos violentos, las autoridades lo relacionan con el caso de Valeria Márquez.

¿Quién es Francisco “N”, hijo de “R1”?

Francisco “N” es señalado por las autoridades como hijo de Ramón Ángel “N”, alias el “R1”, identificado por el Gobierno federal como presunto integrante deL CJNG con operaciones en Jalisco.

Su nombre apareció dentro de las líneas de investigación del caso de Valeria Márquez debido a la relación sentimental que, de acuerdo con las indagatorias dadas a conocer por la SSPC, habría mantenido con la influencer.

Hasta antes de los señalamientos oficiales, la información sobre Francisco “N” había circulado principalmente en redes sociales donde se mencionaban una supuesta relación con la joven. Sin embargo, fue tras las declaraciones del titular de la SSPC cuando se informó públicamente sobre una posible conexión dentro de la investigación federal.

Las autoridades han señalado que la información forma parte de una investigación en curso y que corresponderá al Ministerio Público determinar las responsabilidades legales conforme avance el proceso.

¿Qué dijo Omar García Harfuch sobre “R1” y su hijo en el caso Valeria Márquez?

Durante la conferencia de prensa, Omar García Harfuch informó que Ramón Ángel “N”, conocido como “R1”, habría presuntamente orquestado el feminicidio de Valeria Márquez después de una petición atribuida a su hijo.

El funcionario explicó que el presunto líder criminal no sólo es investigado por su posible participación como autor intelectual del asesinato del expresidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, sino también por su probable relación con el crimen cometido contra la influencer.

El “R1” fue identificado por las autoridades como presunto líder de la célula conocida como los “Rs”, organización relacionada con actividades criminales en la región y vinculada, según información oficial, con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

García Harfuch indicó que las investigaciones permitieron establecer una posible participación de integrantes de esa estructura en distintos hechos violentos, entre ellos el feminicidio de Valeria Márquez.

¿Qué se sabe del asesinato de Valeria Márquez?

Valeria Márquez, de 23 años, fue asesinada el 13 de mayo de 2025 dentro de su negocio de belleza ubicado en Zapopan, Jalisco, mientras realizaba una transmisión en vivo a través de redes sociales.

El ataque ocurrió cuando un hombre ingresó al establecimiento y disparó contra la influencer, hecho que generó una amplia reacción pública y exigencias para esclarecer el caso.

La Fiscalía de Jalisco inició una investigación bajo el protocolo de feminicidio y, desde entonces, se han desarrollado distintas diligencias para identificar a los responsables materiales e intelectuales del crimen.

La joven era conocida en plataformas digitales por su contenido relacionado con belleza, moda y estilo de vida, además de ser propietaria del establecimiento Blossom The Beauty Lounge.

Con la información presentada por la SSPC sobre la detención del “R1”, las autoridades incorporaron una nueva línea de investigación relacionada con la posible participación de una estructura criminal y la presunta intervención de Francisco “N” en el caso.

Hasta el momento, las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes y llevar ante la justicia a quienes resulten involucrados.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.