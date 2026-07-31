Buscan a joven desaparecido en Zapopan, Jalisco; salió por su bebé y ya no regresó

GENERANDO AUDIO...

Buscan a Brian Eduardo en Zapopan; salió por su familia. Foto: Omar Hernández

Ante la falta de noticias, la señora Norma, madre de Brian Eduardo Murillo Aguilar, un albañil de 18 años de edad, pidió el apoyo a la ciudadanía en la búsqueda del joven, quien se encuentra desaparecido desde la noche del pasado martes 21 de julio, cuando salió a recoger a su pareja y su bebé.

Según el testimonio, el joven fue visto por última vez cuando salió de su domicilio ubicado en la colonia Carlos Rivera Aceves, en los límites de Miramar y Lomas de la Primavera.

Cámaras captaron sus últimos movimientos

“Eh, no sabemos de mi hijo desde el día 21 de julio a las 9:30 aproximadamente, sale de aquí de la casa, eh, me comenta que va a ir por su pareja y su niña, eh, a recogerlas con una tía de ella. Le refiere lo mismo a su papá.” refirió Norma Aguilar, madre de Brian Eduardo

La madre del joven, dio a conocer que, las cámaras de seguridad locales captaron a Brian antes de perderse su rastro mientras caminaba por la zona.

Norma Aguilar, madre de Brian Eduardo dijo:

“Eh, se va, llega y pone una recarga a la tienda aquí a una cuadra. Se ve en las cámaras que sale caminando, eh, y a partir de ahí ya no sabemos nada de él, ya preguntamos con amigos, conocidos, y con nadie se ha comunicado, con nadie ha tenido… nadie ha sabido de él.”

Descartan que se haya ausentado por voluntad propia

La familia descarta una ausencia voluntaria, señalan que Brian Eduardo salió de su hogar de forma rutinaria y sin indicios de acudir a otra parte.

“Trabajaba con su papá, eh, pues con su pareja estaba bien, tiene su niña chiquita de 6 meses que pues es su adoración, era su niña, entonces no, nosotros pues estamos seguros que no se fue él, eh, porque no las hubiera dejado esperándolo.” concluyó la madre de Brian.

Piden agilizar la búsqueda

La familia del joven mencionó que ya se realizó la denuncia correspondiente y pide a la Fiscalía del Estado de Jalisco agilizar las investigaciones para dar con su paradero.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.











