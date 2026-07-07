Errores en el acta de nacimiento ya pueden corregirse en línea

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Acta de nacimiento. Foto: Cuartoscuro.

La corrección de errores en acta de nacimiento ya es posible realizarla en línea a través de la Plataforma Nacional del Registro Civil, un sistema que permitirá solicitar modificaciones sin acudir al lugar donde fue registrado el ciudadano.

La herramienta fue anunciada por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y comenzó a operar a partir del 22 de junio de 2026.

El nuevo mecanismo busca facilitar los trámites relacionados con documentos del Registro Civil, luego de que anteriormente algunas personas debían trasladarse hasta la entidad o municipio donde se realizó el registro para solicitar una corrección y esperar la resolución del procedimiento.

Corrección de errores de acta de nacimiento en línea

La Plataforma Nacional del Registro Civil contempla solicitudes relacionadas con inconsistencias detectadas en los datos registrados. Entre los ejemplos mencionados por autoridades se encuentran errores de captura en nombres o información que no coincide entre el documento y la base de datos.

Algunos casos que pueden reportarse mediante el sistema son:

Corrección de errores en el nombre cuando existe una diferencia entre el acta y la información registrada en la plataforma

Solicitud para incorporar un acta que no aparece disponible en línea

Validación de la CURP mediante la información registrada en el Registro Civil

El procedimiento está dirigido a personas que requieren actualizar la información digital de sus documentos sin tener que acudir inicialmente a una oficina del Registro Civil ubicada en su lugar de origen.

¿Cómo solicitar la corrección del acta de nacimiento en línea?

Para iniciar el trámite, las personas deberán ingresar a la plataforma digital del Registro Civil y acceder con su cuenta Llave MX. Posteriormente, deberán proporcionar la información solicitada para localizar el registro correspondiente y reportar la inconsistencia encontrada.

El proceso contempla los siguientes pasos generales:

Ingresar a la plataforma digital del Registro Civil

Acceder con la cuenta Llave MX

Revisar la información disponible del acta

Solicitar la corrección cuando exista algún error

Dar seguimiento al trámite mediante los medios habilitados

La digitalización del trámite también permite que personas que viven fuera de su entidad de registro puedan iniciar la solicitud sin hacer un traslado físico.

Plataforma Nacional del Registro Civil también incorpora otros trámites

Además de la corrección del acta de nacimiento, la nueva plataforma reúne servicios relacionados con documentos del Registro Civil. Entre ellos se incluyen solicitudes vinculadas con actas de matrimonio y defunción, así como procesos para consultar información registral.

Las autoridades señalaron que la herramienta forma parte de una estrategia de digitalización de trámites públicos para reducir traslados y facilitar el acceso a servicios administrativos.

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones informó que el sistema busca atender a usuarios que requieren corregir información asentada en los registros civiles y que anteriormente enfrentaban procesos presenciales para modificar sus documentos.

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