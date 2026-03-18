Continúan hallazgos de restos humanos en fosa de Las Agujas, cerca del estadio Akron, sede mundialista

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Fosa clandestina de Las Agujas. Foto: Omar Hernández

Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas han localizado más de 250 bolsas con restos humanos en la fosa clandestina de Las Agujas, un predio de más de 20 hectáreas ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco.

El sitio, situado en las inmediaciones del Estadio Akron, sede del Mundial de Fútbol FIFA 2026, se ha convertido en uno de los hallazgos más significativos y extensos en la entidad, tanto por su tamaño como por la cantidad de restos recuperados.

El colectivo Guerreros Buscadores ha sido fundamental en estos descubrimientos. Sus integrantes han peinado el terreno metro a metro con varillas metálicas, una técnica de campo que permite detectar olores fétidos y ubicar puntos precisos de inhumación.

Pese a que la Fiscalía General del Estado (FGE) ordenó detener las labores de búsqueda desde julio de 2025 para reanudar los trabajos de construcción de viviendas, los familiares de víctimas desaparecidas decidieron continuar por su cuenta y han seguido encontrando nuevas bolsas con restos humanos.

Los integrantes de los colectivos advirtieron que las autoridades dieron por concluidas las indagatorias a pesar de los hallazgos recientes, y denunciaron que se les ha impedido proseguir con las prospecciones y excavaciones debido a la cercanía del predio con el estadio, en vísperas de los partidos del torneo internacional de futbol que se celebrará en verano de 2026.

Las familias buscadoras insistieron en que mantendrán los trabajos de revisión en todos los cuadrantes del terreno antes de que avancen las obras del desarrollo habitacional.

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