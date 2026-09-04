Jalisco cobrará infracciones a autos con placas de otros estados

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Jalisco busca frenar evasión con placas foráneas. Foto: Cuartoscuro

El Gobierno de Jalisco prepara convenios con Michoacán, Zacatecas y Oaxaca para intercambiar información vehicular y hacer efectivas multas, adeudos y otras obligaciones de automóviles que circulan en el estado, aunque tengan placas de otras entidades.

¿Qué busca Jalisco con los convenios vehiculares?

La Secretaría de la Hacienda Pública de Jalisco informó que las negociaciones con los tres estados avanzan y que los acuerdos podrían entrar en vigor durante los próximos meses. El objetivo es identificar vehículos con placas foráneas y facilitar el cobro de contribuciones y sanciones.

La coordinación entre entidades permitirá fortalecer el intercambio de información vehicular, actualizar los padrones y facilitar la identificación de automóviles registrados fuera de Jalisco que circulan de manera habitual en el estado.

El mecanismo también busca evitar que el uso de placas de otros estados sea utilizado para evadir obligaciones vehiculares, multas o sanciones derivadas de infracciones viales. El esquema tendrá como antecedente el convenio firmado entre Jalisco y Guanajuato en abril.

🔴NOTICIAS | Los autos foráneos que cometan infracciones en #Jalisco, por fin serán multados de acuerdo con @GobiernoJalisco; pero, por ahora sólo si las matrículas son de #Michoacán, #Zacatecas, #Oaxaca y #Guanajuato.https://t.co/MXPi09d73c — Realidad GDL (@realidad_gdl) September 3, 2026

Convenios con Michoacán, Zacatecas y Oaxaca

Las gestiones para concretar los acuerdos con Michoacán, Zacatecas y Oaxaca se encuentran avanzadas y se prevé que comiencen a operar durante los siguientes meses.

Salvador Juárez Álvarez, titular del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán, señaló que la coordinación busca avanzar hacia una homologación del control vehicular a nivel nacional.

Jalisco pide regularizar vehículos con placas de otros estados

Ante la próxima entrada en vigor de los convenios, el Gobierno de Jalisco llamó a las personas que viven en la entidad y utilizan de manera habitual automóviles registrados en otros estados a regularizar su situación.

La administración estatal recordó que durante 2026 el cambio de propietario cuenta con 70% de descuento, por lo que quienes adquirieron un vehículo y todavía lo mantienen registrado en otra entidad pueden realizar el trámite y obtener placas de Jalisco.

Con el convenio se pretende actualizar el padrón vehicular

Con los acuerdos interestatales, las autoridades buscan que multas, adeudos y obligaciones vehiculares puedan ser exigibles independientemente de la entidad donde esté registrado un automóvil.

Además, el intercambio de información permitirá actualizar el padrón vehicular y fortalecer las labores de seguridad y control vehicular en Jalisco.

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