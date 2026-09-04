Jalisco vuelve a rechazar reforma para reconocer identidad de infancias trans

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Jalisco rechaza reforma para reconocer identidad de infancias trans. Foto: Uno TV

Este jueves, el Congreso de Jalisco rechazó por cuarta ocasión en tres años la reforma al Código Civil que busca permitir que menores de edad puedan modificar su acta de nacimiento, incluido su nombre y género, de acuerdo con su autopercepción.

La propuesta obtuvo 20 votos en contra, 13 a favor y una abstención durante la sesión legislativa. Con ello, el dictamen volvió a ser rechazado pese a que existe un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) relacionado con el reconocimiento de la identidad de género de las infancias trans.

Jalisco rechaza reforma para reconocer identidad de infancias trans. Foto: Uno TV

Congreso de Jalisco rechaza reforma para infancias trans

La reforma plantea establecer un procedimiento para que las infancias trans puedan solicitar el cambio de nombre y género en sus documentos oficiales.

En la votación, los 11 diputados de Movimiento Ciudadano, cuatro del PAN, tres del PRI y dos del PVEM se pronunciaron en contra.

Por su parte, a favor, votaron los legisladores de Morena, tres diputados de Hagamos y dos de Futuro. Además, se registró una abstención.

Jalisco rechaza reforma para reconocer identidad de infancias trans. Foto: Uno TV

¿Qué dice la Suprema Corte sobre las infancias trans?

De acuerdo con la información proporcionada sobre el dictamen, el rechazo del Congreso estatal implica el incumplimiento de un mandato de la Suprema Corte, que estableció el reconocimiento del derecho de las infancias trans a definir su identidad de género y nombre en sus actas de nacimiento.

La decisión ocurre después de tres intentos previos en los últimos tres años para modificar la legislación estatal y establecer un mecanismo específico para estos casos.

Por ahora, el tema permanece pendiente en el Congreso de Jalisco, donde la reforma no logró reunir los votos necesarios para avanzar.

¿Habrá sanciones contra diputados de Jalisco?

Ante el posible incumplimiento del mandato judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría imponer sanciones a los 38 legisladores que integran el Congreso de Jalisco.

El siguiente paso dependerá de las determinaciones que tome el máximo tribunal respecto al cumplimiento de su resolución.

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