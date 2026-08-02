Detienen a presunto coautor del asesinato de la influencer Valeria Márquez en Jalisco

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Detenido por el caso Valeria Márquez. Foto: Fiscalía de Jaisco

La Fiscalía de Jalisco informó la captura de Iván Martín “N”, señalado como presunto coautor material del feminicidio de la influencer Valeria Márquez, asesinada el 13 de mayo de 2025 mientras realizaba una transmisión en vivo en TikTok dentro de su estética en Zapopan.

La Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia capturó a un presunto coautor material del feminicidio de una influencer ocurrido en Zapopan, resultado de una investigación especializada. pic.twitter.com/2eue5BbTWD — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) August 2, 2026

Cae presunto coautor material del feminicidio de Valeria Márquez

Gracias a los trabajos de investigación se obtuvo una orden de aprehensión en contra de Iván Martín “N”, presunto involucrado en el asesinato de Valeria Márquez, el operativo para detenerlo se ejecutó el pasado 1 de agosto en la colonia San Juan de Ocotán, en Zapopan.

Durante el operativo, realizado con apoyo del Ejército y la Guardia Nacional, también se efectuó un cateo en el que fueron aseguradas dos armas de fuego, teléfonos celulares e identificaciones. Las autoridades mantienen abierta la investigación para localizar a los demás involucrados.

La Fiscalía de Jalisco también reveló que los involucrados en el crimen utilizaron dos vehículos para ejecutar el ataque: una motocicleta y un automóvil color blanco. “Para lograr su escape fueron auxiliados por el vehículo blanco, como se corroboró a través del oportuno monitoreo y seguimiento de las cámaras del C5 y cámaras de video particulares”, mencionó la Fiscalía en el comunicado.

El “R1” habría orquestado el feminicidio de Valeria Márquez tras petición de su hijo, revela García Harfuch

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó el pasado viernes que Ramón Ángel “N”, alias “R1”, no sólo es señalado como autor intelectual del asesinato del exalcalde Carlos Manzo, también habría orquestado el feminicidio de Valeria Márquez tras una presunta petición de su hijo.

Las investigaciones mencionan que Francisco “N”, hijo del “R1”, mantenía una relación sentimental con la influencer y previamente la había amenazado en distintas ocasiones.

Asimismo, indicó que una de las principales líneas de investigación apunta a que el hijo del “R1” habría solicitado a su padre cometer el feminicidio, aunque precisó que ese señalamiento aún forma parte del proceso de investigación.

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