Detienen a influencer en Guadalajara por presunta elaboración y almacenamiento de pornografía infantil 

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Detienen en Guadalajara a influencer y youtuber por porno infantil Foto: FGE

La Fiscalía del Estado de Jalisco (FGE) informó la detención de Óscar Adrián “N”, quien se desempeñaba como influencer, youtuber y organizador de eventos, por su presunta responsabilidad en el delito de trata de personas, en la hipótesis de elaborar y almacenar material de pornografía infantil.

Detención en Guadalajara ocurre tras investigación de la Fiscalía

Entre los indicios localizados se encuentran teléfonos celulares, chips telefónicos, tarjetas de memoria, memorias USB y computadoras.

También fueron asegurados un chaleco balístico, insignias de corporaciones policiacas, una de ellas con la leyenda “Policía Municipal”, además de identificaciones a nombre del detenido relacionadas con un supuesto “Ministerio Internacional de Derechos Humanos”.

En el inmueble también fue localizada una habitación que contaba con un fondo con temática de un personaje infantil, una cocinita de juguete y peluches.

Investigación comenzó por reporte del NCMEC

El fiscal estatal, Salvador González de los Santos, explicó que la investigación comenzó a partir de un reporte del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC).

El organismo detectó cuentas, direcciones IP y correos electrónicos presuntamente relacionados con el almacenamiento de material de pornografía infantil y que posteriormente fueron vinculados con Jalisco.

A partir de esta información, personal especializado de la Fiscalía realizó trabajos de investigación cibernética e inteligencia para identificar al usuario de las cuentas y establecer su posible relación con un domicilio en Guadalajara.

Fiscalía investiga posible compra de pornografía infantil

González de los Santos señaló que, de acuerdo con las indagatorias realizadas hasta ahora, Óscar Adrián “N” presuntamente ingresaba a sitios de internet para comprar material de pornografía infantil.

El fiscal agregó que la investigación continúa para determinar si el detenido habría participado en otros delitos, entre ellos la posible distribución de material de las mismas características.

Detenido queda a disposición de un juez

Tras su captura, Óscar Adrián “N” quedó a disposición del juez de control que lo requería.

La investigación permanece abierta para determinar el alcance de las actividades que presuntamente habría realizado el detenido y esclarecer si existen otros posibles delitos relacionados con la afectación a niñas, niños y adolescentes.

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