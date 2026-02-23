Rapiña y falta de víveres en Jalisco tras bloqueos; sigue código rojo

GENERANDO AUDIO...

La zona de Puerto Vallarta, Jalisco, sufrió ataques. Foto: Cuartoscuro

En Puerto Vallarta, Jalisco, la mañana de este lunes, la ciudad despertó en una situación crítica tras los bloqueos y disturbios registrados el domingo, que dejaron una estela de rapiña y escasez de víveres.

Reportes preliminares indicaron que grupos delictivos aprovecharon la situación para saquear tiendas de conveniencia, incluyendo Oxxo, dañar vehículos y comercios en diferentes zonas de la ciudad.

Unotv.com captó a personas salir corriendo de una tienda de conveniencia con productos en mano, mientras la policía intentaba controlar la situación.

Cierre de tiendas

La mayoría de las tiendas y comercios están cerrados, y sólo algunas siguen abiertas con restricciones, como permitir la entrada de sólo 10 personas a la vez. La escasez de alimentos y productos básicos es evidente, con largas filas en los pocos establecimientos que siguen abiertos.

La policía ha reforzado la vigilancia en áreas comerciales, pero la situación sigue siendo tensa. No se han dado a conocer datos oficiales sobre el número de vehículos quemados, comercios dañados o personas fallecidas.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse en calma, evitar áreas conflictivas y seguir las instrucciones de las autoridades. La situación se encuentra en constante evolución, y se recomienda mantenerse informado a través de canales oficiales.

Zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco

Aunque las autoridades han reforzado la seguridad en la zona metropolitana de Guadalajara, la mayoría de los comercios no abrieron sus puertas este lunes y la ciudad permanece semiparalizada.

“No hay servicios ni de mercado ni nada, entonces ahí sí, hasta económicamente no lo prevé uno… Y bueno, en casa tenemos algo, como dicen, para la semana, pero no sabemos cuánto vaya a durar… Si va a ser largo, no sabemos; entonces, incluso, hay mucho miedo”, dijo Lidia Mendoza, habitante de la ciudad.

Transporte reanuda operaciones

El transporte público reanudó operaciones, aunque algunas rutas registran retrasos severos. Taxistas y conductores de plataformas de movilidad operan de forma irregular, lo que complica los traslados en varias zonas.

“Pues sí nos deja un poquito de nervios de no saber qué va a pasar; incluso, tengo que ir a trabajar al rato, no sé cómo me voy a ir… Sí es preocupante todo lo que está pasando, la verdad”, mencionó Martha Fernández.

Los turistas varados por los bloqueos carreteros de ayer esperan condiciones más seguras para salir de la ciudad y realizar traslados terrestres.

“El día de hoy ya se ve un ambiente un poco más confiable, porque ayer estábamos perdidos en la nada, buscando hotel donde resguardarnos, y ahorita vimos que todo está fluyendo lento… Al fin y al cabo ya tenemos algo de movilidad”, explicó Marcela Díaz, turista de Ciudad de México.

Algunos habitantes desconfían de que la muerte del líder criminal baste para frenar la ola de violencia.

“No deja de estar en el Gobierno mucha de la gente de ellos, esa es la realidad, por eso viene la reacción de los grupos y en eso se nota”, añadió Roberto Magaña, habitante de Zapopan.

Las clases en todo el estado fueron suspendidas. Se espera que durante la tarde las autoridades emitan un comunicado para determinar si la medida continúa o si este martes los estudiantes de todos los niveles educativos podrán regresar a las aulas.

Sigue código rojo

En un mensaje, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó que poco a poco se restablecen los servicios; además, a la entidad llegaron 2 mil nuevos elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) para reforzar la seguridad.

En ese sentido, añadió que se mantiene la cancelación de eventos masivos hasta nuevo aviso y se mantiene el código rojo.

