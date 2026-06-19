Mundial 2026: estos son los precios de los estacionamientos en Los Ángeles, Texas y Nueva York

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Foto: AFP

El precio de los estacionamientos en los estadios de Estados Unidos es uno de los factores más costosos para los aficionados que van en automóvil a los partidos del Mundial 2026.

Los precios de estacionamiento pueden oscilar entre los 75 dólares en fase de grupos y más de 175 dólares en partidos de alta demanda, con incrementos en rondas eliminatorias, de acuerdo con información publicada por medios como The Guardian,

Los Ángeles: precios que pueden superar los 300 dólares

Los estacionamientos en Los Ángeles, donde se disputarán partidos en el SoFi Stadium, figuran entre los más costosos del torneo debido a la alta demanda.

Los rangos estimados son:

Fase de grupos: entre 75 y 150 dólares

Partidos de eliminación directa: entre 200 y 300 dólares

Zonas premium cercanas al estadio: más de 300 dólares

El aumento de precios en esta ciudad está ligado a la demanda turística en la zona del estadio, según reporte de prensa del New York Post

Texas: Dallas y Houston con precios variables según el estadio

El AT&T Stadium en Arlington (Dallas) y el NRG Stadium en Houston son las dos sedes en Texas que concentrarán la atención del torneo:

Los estimados de estacionamiento son:

Fase de grupos: desde 75 hasta 130 dólares

Octavos de final: entre 100 y 180 dólares

Partidos de alta demanda: más de 200 dólares

La cercanía del estadio a zonas urbanas de Houston y la alta asistencia proyectada también influyen en la variación de tarifas, especialmente en partidos de mayor relevancia.

La estrategia de precios dinámicos en el Mundial 2026 podría ser similar en el AT&T Stadium, es decir, entre 75 y 200 dólares por vehículo, según reportes locales de Dallas News,

Nueva York y Nueva Jersey: el MetLife Stadium entre los más demandados

El MetLife Stadium, ubicado en Nueva Jersey y Nueva York, será una de las sedes con mayor demanda del torneo y también una de las más costosas en términos de movilidad.

Los valores estimados son:

Fase de grupos: entre 75 y 130 dólares

Rondas eliminatorias: entre 150 y 250 dólares

Partidos de alta demanda: pueden superar los 300 dólares

La alta concentración de público en el área metropolitana convierte a este estadio junto al SoFi Stadium en Los Ángeles en uno de los puntos más costosos del Mundial 2026 en Estados Unidos.

Qué está detrás del aumento de precios

El incremento en los precios del estacionamiento durante el Mundial 2026 en Estados Unidos responde principalmente a un sistema de tarifas dinámicas que ajusta los costos según la demanda de cada partido, la fase del torneo y la ubicación del estadio.

A esto se suma la limitada disponibilidad de espacios cercanos a los recintos, especialmente en ciudades con alta densidad urbana como Los Ángeles y Nueva York, donde la concentración de público eleva la presión sobre la infraestructura de movilidad.

Un gasto clave que los aficionados deben considerar en el Mundial 2026

El estacionamiento será uno de los gastos más importantes para quienes asistan a los partidos del Mundial 2026 en Estados Unidos. En ciudades como Los Ángeles, Houston y Nueva York, el costo de dejar el vehículo cerca del estadio puede representar una parte significativa del presupuesto total del día del partido.

Por este motivo, quienes asistan deberán considerar alternativas como el transporte público, taxis o servicios de movilidad compartida, especialmente en encuentros de alta demanda donde los precios de estacionamiento podrían superar expectativas y dificultar el acceso directo al recinto.

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