¿Dónde está El Grullo, lugar donde fue abatido el “Tuli”, mano derecha del “Mencho”?

GENERANDO AUDIO...

Abaten al “Tuli”, operador del “Mencho”, en El Grullo. Foto: Municipio El Grullo.

Con la confirmación de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el “Mencho”, las autoridades federales también dieron a conocer el abatimiento de Héctor “N”, alias el “Tuli”, en El Grullo, Jalisco, quien presuntamente era mano derecha del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Abaten al “Tuli”, mano derecha del “Mencho”

Durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, autoridades de seguridad federales dieron más detalles sobre la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el “Mencho”, pero también informaron sobre el abatimiento de Héctor “N”, alias el “Tuli”.

¿Quién era? De acuerdo con la información oficial, el “Tuli” era uno de los operadores logísticos financieros del Cártel Jalisco Nueva Generación, pero también presunta mano derecha del líder de esta organización criminal.

Al respecto, las autoridades informaron que este sujeto fue abatido en el municipio de El Grullo, en el estado de Jalisco, justo después de que coordinara bloqueos sobre vías de comunicación, incendios a vehículos, ataques a instalaciones militares, a Guardia Nacional, negocios, instalaciones de Gobierno y a otros puntos de Jalisco.

Además, señalaron que ofrecía 20 mil pesos a sicarios por cada militar que asesinaran.

Foto: Cuartoscuro

¿Cómo abatieron al “Tuli”?

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Ricardo Trevilla Trejo, explicó que se desplegó una unidad aeromóvil de Fuerzas Especiales de la Brigada de Fusileros Paracaidistas para localizar al “Tuli” en El Grullo.

Cuando lo localizan, él intenta escapar a bordo de un vehículo, a la vez de que comienza a agredir a personal militar, por lo que éste repele el ataque y fallece.

Después de todo, los militares le aseguran un arma larga y un arma corta, y le encuentran 7 millones 200 mil pesos y 965 mil dólares, así como cartuchos y cargadores.

¿Dónde está El Grullo?

El Grullo es un municipio de Jalisco de la Región Sierra de Amula, el cual se localiza justo al suroeste del estado y al oriente de la región de Autlán. Además, limita al norte con Unión de Tula y Ejutla, al sur con Autlán de Navarro, al oriente con El Limón y Tuxcacuesco y al poniente con Autlán de Navarro, tomando como partida el cerro de los Ocho Robles.

En este lugar hay 2 mil hectáreas de bosque, tiene yacimiento de cobre y manganeso y el uso predominante del suelo es agrícola, y la tenencia de la tierra en su mayoría es ejidal.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.