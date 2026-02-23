¿Dónde está Tapalpa, el Pueblo Mágico en que fue abatido el “Mencho”, y cómo es?

GENERANDO AUDIO...

Tapalpa, Pueblo Mágico. Foto: Facebook Ayuntamiento Tapalpa

Después de la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el “Mencho” en Tapalpa, Jalisco, el municipio ha estado en el foco público. Se localiza a 140 kilómetros al suroeste de Guadalajara, en una región montañosa a 2 mil metros sobre el nivel del mar, en la Sierra Madre Occidental.

Tapalpa destaca por su entorno boscoso y su producción artesanal de madera. La localidad forma parte de la región sur de Jalisco y limita al norte con Atemajac de Brizuela y Chiquilistlán; al sur con San Gabriel; al oriente con Sayula, Amacueca y Techaluta; y al poniente con Tonaya.

Tapalpa, Pueblo Mágico de Jalisco: ubicación y entorno natural

El nombre de Tapalpa, antiguamente Tlapálpan, significa lugar de tierra de color o tierra abundante en colores. También se le atribuye el significado de Tierra Alta, en referencia a su ubicación geográfica.

Tapalpa fue incorporado al programa Pueblos Mágicos en 2002. El municipio cuenta con más de 17 mil hectáreas de bosque, donde predominan especies como pino, roble y fresno.

Su fauna incluye venados y conejos. Entre los principales atractivos naturales se encuentran la Cascada Salto del Nogal, la presa del Nogal y el Valle de los Enigmas, espacios visitados por turistas que acuden a realizar actividades al aire libre.

Arquitectura y recintos religiosos en Tapalpa

Tapalpa es identificado por sus fachadas blancas, techos de teja roja y calles empedradas. En el centro del municipio se ubican construcciones religiosas como el Templo de San Antonio, edificado en 1650 por frailes franciscanos.

También destaca la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, cuya construcción comenzó en 1950 con aportaciones de habitantes de la comunidad y que es reconocida por su estructura de ladrillo rojo.

Tapalpa y antecedentes del CJNG

En 2023, autoridades federales informaron sobre la detención de Juan Carlos “N”, identificado como “El CR”, señalado como presunto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tapalpa.

El detenido fue relacionado con el secuestro de José Isidro Grimaldo Muñoz, coronel de la Secretaría de la Defensa Nacional, reportado como desaparecido desde el 10 de diciembre de 2022.

