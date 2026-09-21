Estudiantes marchan en Guadalajara por justicia para Karla y denuncian presiones del director de universidad

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Foto: Omar Hernández

La tarde de este domingo, alumnos de varias instituciones educativas de Jalisco se manifestaron en Guadalajara para exigir justicia por Karla, joven estudiante de Medicina encontrada sin vida el 16 de septiembre, dos días después de haber sido reportada como desaparecida.

Aunque las autoridades detuvieron al presunto responsable, los manifestantes reclamaron transparencia en la investigación y el castigo más severo para el feminicida.

“Karla Margarita Pérez Jiménez hoy nos duele en lo más profundo, pero también nos llena de rabia y nos llena de fuerza, no queremos ser un número más, no queremos que el nombre de Karla sea olvidado”

Marcela Rodríguez / compañera de Karla

“Buscamos justicia, buscamos que el agresor quede en la cárcel, que no salga y queremos que se haga viral esto para que no se quede en el olvido”

Andrea González / compañera de Karla

Los estudiantes denunciaron que diariamente ponen en riesgo su vida ante la falta de un transporte público eficaz, situación que es aprovechada por delincuentes que operan a través de mototaxis.

“Queremos mayor seguridad en el tramo entre Tesistán y CUCBA hacia la ciudad, porque es donde lamentablemente encontraron a mi compañera, queremos que haya iluminación, que haya más banquetas y la cancelación del servicio por parte de mototaxi de todas las plataformas”

Arath García / compañero de Karla

Al dolor por el asesinato se suma la indignación de alumnos de la Universidad Cuauhtémoc, quienes acusaron a su director de intentar frenar las protestas para proteger la imagen de la institución.

“El director de nuestra institución, Gonzalo Sánchez, habló con nosotros y nos prohibió dirigirnos hacia los periodistas, nos prohibió hablar, porque según él nosotros no sabíamos absolutamente nada del caso y no quería que se involucrara más a la escuela, nos pidió que no estuviéramos diciendo que iba saliendo de actividades escolares, él insinuaba que iba a una fiesta, que no sabía si ella vivía atrás de Galerías y el hospital no estaba por ahí ¿Por qué tomó esa ruta? Cuando claramente ella no decidió ir por atrás del CUCBA y nos prohibió el lunes que van a ir también más reporteros, salir de la institución y hablar con ellos”

Testimonio anónimo / estudiante de la Universidad Cuauhtémoc

Sin embargo, pese a la prohibición, estudiantes y profesores expresaron su preocupación por la seguridad de la comunidad universitaria.

“Conocí a Karla desde que llegó aquí a Guadalajara, era una excelente persona, excelente alumna, excelente niña, y pues hoy estamos aquí para exigir justicia, porque yo estoy aquí en solidaridad con mis alumnos, porque quiero que sepan que no están solos y habemos [sic] maestros que si estamos preocupados por su seguridad”

Montserrat Guillén / maestra de la Universidad Cuauhtémoc

Los manifestantes se concentraron en la Glorieta de los Desaparecidos y marcharon hacia el Palacio de Gobierno. Para este lunes se espera una nueva protesta frente a la Universidad Cuauhtémoc, donde estudiaba Karla.

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