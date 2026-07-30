Consultas y vacunas gratis: aprovecha las caravanas de salud en Tlaquepaque

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Anuncian Caravana de Salud y Esperanza en Tlaquepaque Foto: Getty Images

Las Caravanas de Salud y Esperanza llegarán al Cerro del Gato, en San Pedro Tlaquepaque, los días 30 y 31 de julio, con el objetivo de acercar servicios médicos gratuitos a las y los habitantes del municipio.

¿Qué servicios ofrecerá la Caravana de Salud y Esperanza?

De acuerdo con las autoridades municipales, la unidad móvil realiza alrededor de 100 atenciones diarias, lo que permite brindar servicios de salud a personas que requieren atención médica y preventiva.

Entre los servicios disponibles se encuentran:

Consultas médicas generales

Atención dental

Salud reproductiva y planificación familiar

Pruebas de detección

Vacunación para todos los grupos de edad

Orientación alimentaria

Pláticas de prevención y promoción de la salud

La Caravana de Salud y Esperanza en el Cerro del Gato para las y los vecinos reciban atención gratuita y de calidad.👩🏽‍⚕️ #LaCiudadDeLaEsperanza pic.twitter.com/3qfrLnBFnH — Gobierno de Tlaquepaque (@GobTlaquepaque) July 30, 2026

Requisitos para recibir atención gratuita

Para acceder a los servicios es necesario contar con la Tarjeta Bienestar.

Quienes aún no la tengan podrán tramitarla en el lugar presentando:

Identificación oficial (INE)

Comprobante de domicilio de San Pedro Tlaquepaque

En el caso de menores de edad, deberán presentar su CURP

Autoridades a aprovechar la jornada

A través de esta Unidad Móvil se realizan diariamente aproximadamente 100 atenciones de distintos tipos, lo que permite cubrir las necesidades de salud de las personas que más lo requieren en el municipio.

Las autoridades invitaron a las y los vecinos del Cerro del Gato a aprovechar esta jornada, cuyo propósito es acercar servicios médicos preventivos y de atención básica a las colonias del municipio.

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