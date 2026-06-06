México o Sudáfrica: elefantas del Zoológico de Guadalajara predicen ganador en la inauguración del Mundial 2026

GENERANDO AUDIO...

Elefantas del Zoológico de Guadalajara predicen en Mundial 2026. Foto: AFP

La fiebre por el Mundial 2026 ya llegó al zoológico de Guadalajara. Dos elefantas participaron en una dinámica para predecir el resultado del partido inaugural entre México y Sudáfrica, y su elección favoreció al combinado mexicano.

La actividad forma parte de un programa de enriquecimiento ambiental para los animales del zoológico. Mediante juegos, objetos y alimentos, distintas especies realizan elecciones que son interpretadas como pronósticos para algunos de los encuentros más esperados de la Copa del Mundo.

Residents of Guadalajara Zoo make their World Cup picks. The elephants predict Mexico beating South Africa while gorillas like Uruguay over Spain. Giraffes are confident of DR Congo's chances against Colombia and pumas choose South Korea over Czech Republic pic.twitter.com/e4rlQeV2Sl — AFP News Agency (@AFP) June 5, 2026

Elefantas dan como ganador a México en el juego inaugural del Mundial 2026

Sobre una pequeña cancha de futbol improvisada, las elefantas encontraron dos zonas marcadas con las banderas de México y Sudáfrica. Cada lado contaba con pasto para atraer a los animales. En cuestión de segundos, ambas se dirigieron primero hacia el área mexicana para alimentarse, lo que fue interpretado como una predicción favorable para el Tricolor en el partido inaugural del torneo.

La escena no terminó ahí. Minutos después, una de las elefantas derribó el arco colocado del lado sudafricano, reforzando el supuesto pronóstico que favorece a la Selección Mexicana.

Los pronósticos no terminaron ahí, pues más animalitos hicieron predicciones para los demás juegos de la Selección de México en la fase de grupos:

México vs Corea: un trío de capibaras interactuó de igual forma con ambas banderas, por lo que se predice un empate

un trío de capibaras interactuó de igual forma con ambas banderas, por lo que se predice un empate México vs República Checa: dos guacamayas se pronunciaron hacia el lado de México, así que se pronostica una segunda victoria tricolor

Gorilas, puma y jirafas también hicieron sus predicciones

La dinámica continuó con Chenchi y Faustina, dos gorilas de tierras bajas que debían elegir entre las camisetas de España y Uruguay, representadas mediante piñatas. Tras observar ambas opciones durante algunos segundos, una de las simias se dirigió directamente hacia la camiseta uruguaya, dando como ganador al conjunto sudamericano para su encuentro del 26 de junio en Guadalajara.

Más tarde fue el turno de Muluk, una puma que eligió a Corea del Sur sobre República Checa al acercarse a la figura de un tigre siberiano, símbolo relacionado con el equipo asiático.

Las predicciones concluyeron con seis jirafas que dieron como ganador a República Democrática del Congo frente a Colombia en otro de los encuentros programados para el Mundial 2026.

Buscan estimular la actividad física y mental de los animales

Iván Reynoso, médico veterinario zootecnista del zoológico, explicó que estas actividades tienen como objetivo estimular la conducta natural de los ejemplares.

Según el especialista, los animales tienen libertad total para elegir y los ejercicios ayudan a fortalecer su actividad física y mental, además de generar experiencias educativas para los visitantes.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.