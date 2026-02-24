Se fugaron 23 reos en Puerto Vallarta tras muerte del “Mencho”

GENERANDO AUDIO...

Fuga de reos tras muerte del "Mencho".

Un total de 23 reos se fugaron del penal de Ixtapa, en Puerto Vallarta, durante la jornada violenta registrada tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el“Mencho”, este 22 de febrero.

El secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández, confirmó que la evasión ocurrió luego de un ataque directo de organizaciones criminales contra las instalaciones penitenciarias, donde también fueron agredidos elementos de la policía penitenciaria.

Ataque armado y motín derivaron en la fuga de 23 reos

De acuerdo con la información oficial, tras la agresión armada se registró un motín al interior del penal de Ixtapa. Una vez que la situación fue controlada, las autoridades realizaron un pase de lista y detectaron la ausencia de 23 internos.

Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de los fugados ni se ha precisado si son considerados de alta peligrosidad.

El titular de Seguridad estatal informó que ya se emitió un alertamiento a entidades colindantes con Jalisco para coordinar acciones que permitan su localización y captura.

Video muestra presunto ataque al penal tras muerte del “Mencho”

Durante la jornada violenta comenzaron a circular en redes sociales videos que presuntamente muestran el momento del ataque al centro penitenciario.

En una de las grabaciones se observan incendios y columnas de humo en las inmediaciones del penal, mientras la persona que graba menciona la ubicación de los hechos. Las autoridades no han detallado oficialmente la autenticidad del material, pero confirmaron la agresión y la posterior fuga.

Operativo de contención y seguridad restablecida

Tras el ataque, el motín y la evasión, fuerzas estatales y federales desplegaron un operativo de contención en la zona.

Según el secretario de Seguridad, la situación dentro del penal fue controlada y la seguridad se encuentra prácticamente restablecida, aunque continúa la búsqueda de los 23 reos evadidos.

