Localizan a familia reportada como desaparecida en Puerto Vallarta

Localizan a familia desaparecida. Foto: Comisión Estatal de Búsqueda de Personas

La familia desaparecida en Puerto Vallarta, reportada tras los hechos violentos en Puerto Vallarta del domingo 22 de febrero, fue localizada este jueves, informó la Fiscalía de Jalisco. La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Jalisco confirmó que ya hubo comunicación con los familiares y se espera corroborar su llegada a su destino.

Fiscal confirma el hallazgo

El fiscal estatal, Salvador González de los Santos, señaló que un hermano de una de las integrantes logró establecer contacto con ellos, luego de que se presentara el reporte ante la Comisión Estatal de Búsqueda.

“De la familia, efectivamente hubo el reporte en la Comisión Estatal de Búsqueda, un hermano de la señora ya ha tenido comunicación con los familiares, parece que ya se dirigen a su lugar de destino, nada más estamos en espera que nos corroboren que efectivamente ya hayan llegado a su lugar de destino”, declaró el funcionario.

Familia desaparecida en Puerto Vallarta ya tuvo contacto con sus familiares

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía de Jalisco, la familia se encuentra en traslado hacia su destino final. Las autoridades indicaron que están en espera de confirmar su llegada para concluir el procedimiento correspondiente.

El pasado 24 de febrero, dos días después de que sus familiares perdieran contacto con ellos, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Jalisco difundió en redes sociales las fichas de localización de cuatro personas:

Donají Concepción Campos Cavazos, de 30 años

Concepción Donají Cavazos Corona, de 58 años

Sergio Eduardo Campos Marín, de 62 años

Sergio Eduardo Campos Cavazos, de 25 años

La difusión de las fichas se realizó tras los reportes de desaparición presentados luego de los hechos registrados el fin de semana en Puerto Vallarta.

Hechos violentos en Puerto Vallarta y verificación de protocolos

En los reportes disponibles no se ha detallado si las circunstancias de la desaparición están directamente vinculadas con la violencia y los bloqueos ocurridos ese día en Puerto Vallarta. Sin embargo, la coincidencia temporal y geográfica motivó la activación de los mecanismos de búsqueda.

Hasta ahora, no se ha informado sobre la posible relación entre los hechos violentos y la ausencia temporal de la familia.

