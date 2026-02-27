Negocios reabren en Tapalpa; comunidad invita al turismo

GENERANDO AUDIO...

Tapalpa, Jalisco, busca retomar la normalidad tras los bloqueos y quema de vehículos registrados luego del operativo donde cayó el “Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Autoridades locales aseguran que el municipio está tranquilo y llaman a la unidad para reactivar la economía.

Aunque hubo incendios de autos y balaceras en carreteras y zonas cercanas, el presidente municipal informó que el 80% de los negocios ya reanudó actividades y esperan operar al 100% para el fin de semana.

Tapalpa reacciona tras bloqueos y quema de vehículos

Durante la madrugada, cuatro vehículos fueron incendiados en Guadalajara antes de las 4:00 horas. Solo se reportaron daños materiales; no hubo personas lesionadas ni detenidos.

En la carretera hacia Tapalpa, ya no se observan bloqueos. Solo quedaron restos de autos quemados en al menos tres puntos. La circulación es normal.

Se detectaron convoyes del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal realizando patrullajes, principalmente rumbo a Guadalajara.

Economía y turismo, la prioridad en Tapalpa

El municipio, con cerca de 15 mil habitantes, depende en un 80% del turismo. Por ello, autoridades y comunidad realizaron una reunión a la que acudieron entre 200 y 300 personas para acordar acciones de reactivación.

El llamado es claro: aseguran que es seguro visitar Tapalpa y que no se registraron hechos de violencia dentro del poblado, sino en zonas carreteras y áreas colindantes.

En escuelas, se dejó a decisión de los padres enviar o no a sus hijos esta semana. A partir del lunes, las clases deberán retomarse de manera normal.

El tema de seguridad será planteado por el gobernador ante el Gobierno federal para reforzar la vigilancia y garantizar condiciones para habitantes y visitantes. De momento, la zona donde fue detenido el “Mencho” permanece con vigilancia permanente. Autoridades recomiendan no acercarse por la noche.

Mientras tanto, la comunidad insiste en enviar un mensaje de calma para evitar afectaciones mayores al turismo y a la economía local.

