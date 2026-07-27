Madres Buscadoras de Jalisco acusan a la Fiscalía de montaje en el rancho El Zapote, donde se encontraron huesos calcinados

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Madres Buscadoras en Jalisco. Foto: Omar Hernández

El colectivo Madres Buscadoras de Jalisco realizó este fin de semana una inspección física en el rancho El Zapote, ubicado a más de 150 kilómetros de la capital del estado, tras recibir información sobre la existencia de restos humanos calcinados en el lugar.

Encuentran restos en el rancho El Zapote de Jalisco; dueño asegura que son de animales

Al llegar, la Fiscalía ingresó al sitio una hora antes de permitir el paso a las buscadoras, quienes al ingresar se encontraron con un hombre que se identificó como dueño del predio y carnicero de ocupación. Él aseguró que los huesos quemados y fragmentados eran de animales.

“Tenemos aquí una carnicería. Ya tenemos varios años y todos los huesos que sacamos los traemos aquí y los quemamos; después de quemarlos se muelen y los usamos para fertilizar y para hacer minerales, sacamos calcio y fósforo, es lo que deja el hueso ya quemado,lo reutilizamos para darle otra vez al ganado como minerales y para fertilizar, dijo el dueño del predio.

Los activistas no aceptaron esa versión. Argumentaron que las fotografías iniciales no coincidían con lo que hallaron en el sitio y que tampoco localizaron el horno al que se refirió el carnicero.

“Pues no lo creemos ¿Por qué? porque el hueso está bien calcinado, no sirve para abono, no sirve para darle alimento a los animales porque el dice que lo ocupa para abono de la tierra que siembra y que también le da alimento a los animales entonces no creo que esto sirva, nunca jamás en la vida me había tocado escuchar eso, es la primera vez que escucho que calcinan los huesos, que los trituran y se los dan a comer a los animales”, expuso Cecilia Flores, representante de Madres Buscadoras de Jalisco.

Por ello, las Madres Buscadoras solicitaron laintervención de la Federación para que se realicen las investigaciones correspondientes.

“Si llegara a haber una persona humana ahí o algunas personas humanas, los van a convertir en huesos de animal todos y los van a tirar ¿Qué va a pasar con ellos, qué es lo que van a hacer? Esperemos que la Fiscalía General de la República pues intervenga en el caso y de verdad se trabaje resto por resto”, añadio Cecilia Flores.

Madres buscadoras de Jalisco acusan a la Fiscalía de montaje en el rancho El Zapote

Mientras las buscadoras regresaban a la capital, la Fiscalía emitió un comunicado en el que aseguró que todos los fragmentos calcinados eran de animales, sin haber tomado muestras ni realizado un examen forense. La información indignó a las activistas, quienes reprocharon el informe a las autoridades.

“Pues estaba todo muy maquillado, la realidad es que es muy triste darnos cuenta que todas estas mamás hacen muchísimas cosas por ir por sus desaparecidos y encuentran una burla. No había nada de lo que nos había mandado la persona anónima, desafortunadamente todas estas víctimas van a quedar en el olvido”, declaró Iveth Pinedo, voluntaria y observadora ciudadana

Las activistas sostienen que el gobierno retrasó cinco días la solicitud de acompañamiento al lugar, tiempo suficiente, según ellas, para realizar el montaje. Hasta el momento, ninguna autoridad se ha pronunciado sobre las acusaciones.

“¿Cómo la Fiscalía quiere manipular la situación, desmentir nuestra labor, que perdamos nuestra credibilidad y pues también le están quitando credibilidad al Senef porque todavía los restos no llegan a Semefo y la Fiscalía está diciendo que son de animal” expresó Flores.

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