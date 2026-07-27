Familiares de menores desaparecidos marchan en Jalisco y exigen su localización con vida

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Marcha por desaparecidos en Jalisco. Foto: Omar Hernández

Familiares de adolescentes que abandonaron sus hogares en las últimas semanas, presumiblemente engañados con falsas ofertas de trabajo, se manifestaron este domingo en Guadalajara para exigir a las autoridades que los localicen y regresen con vida.

“Tiene 14 años, él desapareció el 14 de junio del presente año y me llega un mensaje donde me dicen que mi hijo está en la sierra”, dijo Martha Bonilla, buscadora de menor desaparecido

Las madres buscadoras aseguran contar con información útil para localizar a sus hijos, pero afirman que las autoridades no las escuchan.

“Al parecer prendieron el móvil hace unos días, en el TikTok quisieron meterse al TikTok, no se si sea él, no se si sea otra persona, pero pues Fiscalía le mando la información y nunca me contesta, dijo que por mensaje y ahora resulta que ni por mensaje”, señaló María Itzel Anaya, buscadora de menor desaparecido

“En lugar de que yo pregunte por mi hijo ellos me preguntan ¿Qué datos más quieren? ¿Qué información quieren? ¿Para qué están preguntándome a mí? Si se supone que ellos son las autoridades”, declaró Esmeralda Sánchez, buscadora de menor desaparecido

Las manifestantes sostienen que, aunque no exista una privación ilegal de la libertad documentada, los menores no se ausentaron por voluntad propia, como ha sostenido el Gobierno.

“Los queremos de regreso, los queremos como se fueron, los queremos volver a abrazar, queremos volver a tener a nuestros niños, porque son niños de 14, 17 años, son menores de edad y son menores que pueden ser manipuladas, pueden ser amenazadas y pueden llevárselas con engaños a otros lugares”, precisó María Itzel Anaya, buscadora de menor desaparecido

“Hay muchos niños que se fueron amenazados, se los robaron, fue rapto forzado, entonces no puede decir ella que no hay raptos aquí, que se fueron voluntariamente, eso es mentira”, dijo Martha Bonilla, buscadora de menor desaparecido

Las buscadoras compartieron su desesperación ante la falta de respaldo institucional.

“Hasta la fecha no hemos sabido nada, Fiscalía no me da ningún dato de dónde puede estar, no me da ningún dato de la sábana de llamadas, no me da nada, incluso ayer mismo tuvimos una llamada, quiero pensar que son de extorsión, llamé a Fiscalía, no fue una, fueron más de 15 veces y en ningún momento me contestaron”, señaló Mariana Jiménez, buscadora de menor desaparecido.

“Sentimos que los están ignorando y pues esperemos que les den una respuesta o que nos den una avance o que nos digan si ya checaron las cámaras por lo menos para saber quién se lo llevó, que fue lo que realmente pasó”, dijo Alejandra Márquez, buscadora de menor desaparecido

La población lamenta que las desapariciones de menores de edad estén aumentando.

“Es lamentable lo que está pasando, ojalá que todos esos niños regresen a sus casas sanos y salvos”, declaró Ignacio Fajardo, turista

Diversos colectivos de personas desaparecidas acompañaron la marcha, que partió de la Glorieta de las y los Desaparecidos y concluyó frente al Palacio de Gobierno, donde las manifestantes fueron recibidas por el gobernador tras salir de la misa en la Catedral.

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