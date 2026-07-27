SIAPA instalará planta móvil en Tonalá este lunes 27 de julio
Como parte del plan Agua Limpia, el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) informó que la planta potabilizadora móvil brindará agua potable en Tonalá este lunes 27 de julio. El módulo se ubicará en el Quiosco de San Francisco de Asís, en la colonia Loma Dorada, donde los habitantes podrán acudir con recipientes limpios para abastecerse del líquido.
SIAPA instala planta potabilizadora móvil en Tonalá
El SIAPA dio a conocer que la planta potabilizadora móvil operará como parte del plan emergente Agua Limpia para la Ciudad.
El punto de abastecimiento estará instalado en el Quiosco de San Francisco de Asís, ubicado en Loma Dorada, Tonalá, donde personal del SIAPA realizará el llenado de los recipientes que lleven los ciudadanos.
La dependencia indicó que las personas deberán presentarse con su garrafón, cubeta o contenedor limpio para recibir agua potable.
Horario de la planta potabilizadora móvil del SIAPA
El organismo precisó que la planta potabilizadora móvil ofrecerá servicio el 27 de julio, en un horario de 7:00 de la mañana a 10:00 de la noche.
El SIAPA recordó que es importante acudir con contenedores limpios para facilitar el suministro del agua potable.
Ubicación para recibir agua potable en Loma Dorada
El punto de distribución estará ubicado en el Quiosco de San Francisco de Asís, en la colonia Loma Dorada, municipio de Tonalá.
Esta acción forma parte del programa Agua Limpia, implementado para atender el abastecimiento de agua mediante unidades móviles de potabilización.
SIAPA comparte canales de información
Para conocer más detalles sobre el servicio o resolver dudas, el SIAPA puso a disposición de la población el número SIAPATEL 073, además de sus canales oficiales de comunicación.
El organismo también invitó a la ciudadanía a consultar sus redes sociales y su portal de internet para conocer actualizaciones sobre los puntos de distribución y las acciones del plan emergente.
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