Tapalpa resiente falta de turistas tras detención del “Mencho”

Tapalpa, Jalisco, enfrenta una caída en sus ventas por la falta de turistas, luego del operativo federal en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”. A dos días de levantarse el Código Rojo, comerciantes aseguran que la actividad económica sigue baja y que la región todavía no se recupera.

Aunque las actividades cotidianas se paralizaron en la zona tras el despliegue de Fuerzas federales, quienes viven del turismo intentan sostener sus negocios con los pocos clientes que se acercan. En el municipio aún se observa movilización, mientras locales y autoridades buscan que la vida diaria vuelva a la normalidad.

Comerciantes de Tapalpa señalan que su principal fuente de ingresos depende de visitantes, sobre todo de Guadalajara y de otros lugares. “Sí tenemos uno que otro cliente, pero los que nos compran más son los turistas”, dijo Ángel Martínez, comerciante del municipio.

En el mismo sentido, Luis de Santiago, también comerciante, afirmó que la gente intenta seguir trabajando pese al panorama: “Con la ilusión de que volvamos a estar como estábamos, bien y trabajando normal… tenemos que salir a trabajar… hay que venir a ofrecer nuestro servicio”.

Por su parte, el alcalde Antonio Morales Díaz explicó que el movimiento en el municipio continúa por debajo de lo habitual y que, de momento, algunas actividades siguen ajustadas. “Esta actividad… todavía es un poco baja… Entendemos que las escuelas ahorita también están trabajando a distancia”, señaló, al tiempo que pidió avanzar “poco a poco” para recuperar la vida cotidiana.

Habitantes de Tapalpa esperan que se refuerce la vigilancia en las vías de comunicación que conectan con esta localidad, con la intención de que regresen los visitantes y se reactive la economía del Pueblo Mágico.

