A dos semanas de la desaparición de adolescentes en Jalisco, madres acusan falta de avances

GENERANDO AUDIO...

Madres piden buscar a adolescentes desaparecidos en Jalisco. Fotos: Omar Hernández

A casi dos semanas de la desaparición de un grupo de jóvenes de entre 14 y 17 años de edad, presuntamente reclutados por grupos del crimen organizado, este miércoles, las madres denuncian estancamiento en las investigaciones por parte del Gobierno de Jalisco.

El último dato que se tiene es que las señales de rastreo de sus dispositivos móviles ubican a los adolescentes en los estados de Zacatecas y Michoacán.

“Pues ahora sí que estamos igual. Al parecer, está en Santa María de la Paz, mi hijo, en Zacatecas… Hay otro niño que está ubicado no en la misma zona, pero en Zacatecas, no sé en qué… de Zacatecas, pero ahí está en esa zona; que son dos, dos niños que al parecer se los llevaron para Zacatecas. No nos dieron ningún avance, nada más lo que ya sabíamos, pero ahora sí que, pues es presionar y presionar y presionar. Nosotros vamos a seguir manifestándonos, vamos a seguir alzando la voz hasta encontrar a nuestros hijos”. Maricela Anaya, madre buscadora

Adolescentes podrían estar en manos de la delincuencia organizada

La presunción de que sus hijos puedan estar en manos de la delincuencia organizada ha incrementado la alarma entre las familias.

“Me hicieron llegar la información de que mi hijo, lamentablemente, el celular está en Zacatecas… Me deja todavía mucho más preocupada, ya que pues sabemos todos cómo está el asunto allá. Espero, y pronto, así como nos lo prometió el gobernador, que se muevan y estén movilizándose. Ya nos enseñaron pruebas de que sí está la movilización extrema allá, y esperamos respuestas en los próximos días”. Mariana Jiménez, madre buscadora

Los familiares denuncian opacidad y lentitud por parte de las autoridades, y aseguran que en varios casos se ha intentado revictimizar a los adolescentes.

“Los avances de la carpeta de mis hijos, ningún avance. Apenas me van a entregar lo que son las sábanas de llamadas (…) Me cuestionó diciéndome que si mi hijo no tenía contacto con Joseph, queriéndome dar a entender que mi hijo lo mandó llamar o algo. Y mi hijo, o sea, desde que desapareció no hemos tenido contacto con él”. Alicia López, madre buscadora

Las familias señalaron que mantendrán las acciones de protesta para exigir la localización de los adolescentes.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.