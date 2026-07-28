¿Sin cita en el SAT? Oficinas móviles que puedes visitar en Jalisco
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Si necesitas realizar algún trámite ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en Jalisco y no encuentras citas disponibles, puedes acudir a una de las oficinas móviles, las cuales se instalarán en distintos puntos de la entidad.
¿Qué trámites podrás realizar en las oficinas móviles del SAT?
En estas oficinas podrás realizar diversos trámites, entre ellos:
- Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
- Generación o renovación de la e.firma.
- Obtención de la Constancia de Situación Fiscal
- Orientación personalizada
Municipios y fechas donde estará la oficina móvil del SAT
28 de julio – Tlaquepaque
- Evento: Unión Ganadera Regional de Jalisco
- Horario: 9:00 a 17:00 horas
- Dirección: Huascato 915, colonia El Álamo, 45560, Tlaquepaque, Jalisco.
28 de julio – Ameca
- Evento: H. Ayuntamiento del Municipio de Ameca
- Horario: 9:00 a 17:00 horas
- Dirección: Casa de la Cultura de Ameca, calle Gutiérrez de Ameca número 7, colonia Centro, 46600, Ameca, Jalisco.
29 de julio – Tlaquepaque
- Evento: Unión Ganadera Regional de Jalisco
- Horario: 9:00 a 17:00 horas
- Dirección: Huascato número 915, colonia El Álamo, 45560, Tlaquepaque, Jalisco.
29 de julio – Zapopan
- Evento: Feria de Empleo Zapopan
- Horario: 9:00 a 15:00 horas
- Dirección: Centro Cultural Nuevo México, calle Prof. Idolina Gaona de Cosío número 5348, colonia Nuevo México, 45138, Zapopan, Jalisco.
- Nota: en esta sede únicamente se brindará la Constancia de Situación Fiscal y orientación fiscal
30 de julio – San Gabriel
- Evento: H. Ayuntamiento del Municipio de San Gabriel
- Horario: 9:00 a 17:00 horas
- Dirección: Mariano Morett número 15, Sector Centro, 49700, San Gabriel, Jalisco.
31 de julio – San Gabriel
- Evento: H. Ayuntamiento del Municipio de San Gabriel
- Horario: 9:00 a 15:00 horas
- Dirección: Mariano Morett número 15, Sector Centro, 49700, San Gabriel, Jalisco.
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