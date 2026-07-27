Familias de adolescentes desaparecidos se reúnen con Pablo Lemus, gobernador de Jalisco

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Pablo Lemus se reúne con madres buscadoras Foto: Omar Hernández

Tras las protestas, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, se reunió con madres buscadoras y colectivos de búsqueda de personas desaparecidas para hablar sobre la reciente desaparición de un grupo de, al menos, nueve jóvenes de entre 14 y 17 años de edad.

Las madres han denunciado públicamente que sus hijos fueron enganchados mediante engaños de falsas ofertas de empleo por parte del crimen organizado.

Pablo Lemus informa sobre el caso de los adolescentes desaparecidos

Durante el encuentro, el mandatario estatal explicó que, presumiblemente, los adolescentes se encuentran en entidades vecinas.

“Lo que sabemos es que los jóvenes huyeron eh, de sus hogares. Las sábanas del registro de los teléfonos celulares nos marcan eh, que se podrían encontrar unos en Zacatecas otros en Michoacán. Nuevamente estos jóvenes eh, se trasladan o son eh convocados por medio de centrales camioneras y de centrales camioneras se mueven a Zacatecas o a Michoacán en este caso.” acotó Pablo Lemus, gobernador de Jalisco.

Madres buscadoras denuncian irregularidades en la investigación

Una de las madres de los jóvenes recientemente desaparecidos denunció irregularidades en las investigaciones y señaló que los presuntos captores modificaron sus testimonios para responsabilizar a sus hijos.

Cecilia Alvarado, madre buscadora dijo:

“El muchachito que se lo llevó es compañero de la secundaria, y resulta que ahora mi hijo es el, eh, ¿cómo se dice? El que se lleva a los jovencitos. Él es el reclutador, él es el que anda haciendo mal, pero no sale de allí y yo tengo la foto del niño que se llevó a mi hijo.”

Familias exigen avances en las desapariciones de menores en Jalisco

Las asistentes exigieron solución a los casos de desaparición y pidieron apoyo gubernamental para que sus hijos sean rescatados.

María Ruiz, activista mencionó:

“Que deje de decir mentiras y que cumpla.”

“Esperamos algo… que nos dé una respuesta, pues, grata. Que, que nos den algo, una respuesta, esperamos eso. Algo bueno que, que haya una respuesta que esperamos de todos estos días, para que ya no estemos tan desesperadas nosotros como mamás.” refirió Sandra Saldaña, madre buscadora.

Autoridades darán seguimiento a los casos

Las madres y familias de los adolescentes han intensificado sus protestas ante la falta de avances en las investigaciones por parte de la Fiscalía.

Por su parte, las autoridades se comprometieron a dar seguimiento a los casos de desapariciones de menores de edad que van en aumento en Jalisco.

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