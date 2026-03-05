Inversionistas no dudaron pese a operativo contra el “Mencho”: Banamex

GENERANDO AUDIO...

Mientras en Tapalpa, Jalisco, se realizaba el operativo en el que fue abatido Rubén Oseguera Cervantes, el “Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), inversionistas de Grupo Financiero Banamex reafirmaron su compromiso como accionistas del grupo.

Durante la 34 Sesión Plenaria de Banamex en Polanco, Fernando Chico Pardo, presidente del Consejo de Administración, señaló que el respaldo de los inversionistas —con una cuarta parte del grupo en manos mexicanas— refleja confianza en el país.

Inversionistas mantuvieron su compromiso con Banamex

El empresario explicó que el día en que los inversionistas debían firmar su participación coincidió con los acontecimientos relacionados con el líder del CJNG, pero aseguró que ninguno dudó en continuar con la suscripción de sus acciones.

“El día que tenían que firmar todos estos inversionistas fue el domingo que tuvimos los eventos del “Mencho” y no hubo ninguno que dudó o tuvo algún segundo pensamiento, todos siguieron adelante con la firma y la suscripción de sus acciones, esto habla maravillas de México, la gente quiere confiar en México, quiere invertir en México”, afirmó.

Chico Pardo agregó que los socios del grupo financiero respaldan al país y confían en sus perspectivas.

“Estamos muy orgullosos de que estos socios respaldan a México y crean en sus perspectivas, adicionalmente a la confianza que muestran a nuestra institución”, indicó.

Hacienda destaca previsiones de crecimiento económico

Por su parte, el Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamora, destacó que las condiciones de la economía mexicana muestran señales favorables.

Explicó que diversos organismos han actualizado sus previsiones económicas para el país. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) prevé un crecimiento de 1.4%, mientras que el Banco de México estima 1.6% del Producto Interno Bruto (PIB).

El funcionario señaló que la expectativa del Gobierno es que el crecimiento económico se fortalezca durante 2026 y se consolide hacia 2027, impulsado por la inversión pública y privada.

“Proyectamos un crecimiento más sólido en 2026, que se consolidará hacia 2027 conforme a la inversión pública y privada se materialicen… nuestra expectativa es un crecimiento cercano al 3% al final de este ejercicio, son señales de que la confianza se está fortaleciendo y de que los fundamentos están respondiendo”, dijo.

Banamex pide confianza en las perspectivas del país

En el mismo evento, Manuel Romo, director de Grupo Financiero Banamex, pidió a los consejeros de la institución mantener la confianza en México y en sus perspectivas económicas.

“En un mundo que se percibe fracturado e incierto, nuestra invitación a ustedes, queridos consejeros, es a confiar en México y a confiar en sus perspectivas”, expresó.

