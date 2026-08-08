Asesinan a jefe de Tenencia de Santiago Undameo tras ataque armado en Morelia 

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Arturo Herrera Guzmán, jefe de Tenencia de Santiago Undameo. Foto: UnoTV.

Arturo Herrera Guzmán, jefe de Tenencia de Santiago Undameo, murió durante el traslado a un hospital luego de resultar herido en un ataque armado registrado la noche de este viernes en Morelia, Michoacán.

Los hechos ocurrieron en las canchas “Futbol Park”, ubicadas en la localidad de La Maiza, perteneciente al municipio de Morelia, donde Herrera Guzmán se encontraba con otros dos hombres.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos que viajaban a bordo de un vehículo, aparentemente de modelo reciente, arribaron a las instalaciones y comenzaron a disparar contra las personas que se encontraban en el lugar.

Ataque armado deja dos personas muertas

Tras la agresión, Arturo Herrera Guzmán resultó lesionado y fue trasladado para recibir atención médica a un hospital del municipio de Huiramba.

Sin embargo, el jefe de Tenencia de Santiago Undameo murió durante el trayecto debido a la gravedad de las heridas provocadas por el ataque.

En el sitio también perdió la vida otra persona que, presuntamente, sería familiar de Herrera Guzmán.

Una tercera víctima resultó lesionada durante la agresión y fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

Fiscalía investiga asesinato en Morelia

Luego del ataque armado, elementos de seguridad desplegaron un operativo en la zona donde ocurrieron los hechos.

La Fiscalía General del Estado inició las investigaciones correspondientes para esclarecer la agresión registrada en la localidad de La Maiza.

Las autoridades buscan identificar a los responsables del ataque y determinar el móvil de la agresión contra las personas que se encontraban en las canchas “Futbol Park”.

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